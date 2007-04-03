Додано: Суб 10 кві, 2021 17:00

если

если

Да, спасибо за заботу, все в порядке. Скоро откорем двери еще шире. Ключевое слово, а не когда. Но так как мы живем в большом и красивом, но не менее непредсказуемым мире, я описал свой план действий на случай такого радостного события.Биток продолжаю копить несмотря на цену, но чуть медленней, чемпс. я очень долго решался на этот криптошаг, но если уж решился то гэйзапрягаймо и алга. К сожалению(конъюнктура личного финансового устройства), год назад мне пришлось вытягивать ниточки из своего сношенного и разползающегося свитерка, чтоб пошить криптоносочек. Ставку сделал на стариков. Как показала практика, они вяжут быстрее деда, правда не все. Спасибо им и земной поклон, за носки, за опыт.В этом месте цветы у ног.Невзаимозаменяеыйтокен.Сейчас ставка на молодежь, им только вступать в трудовой продуктивный возраст. Пусть трудятся. Часть заработанного передаю деду(туз) для своих будущих внуков, а часть старшим (вальтам) на комуналки, на сохран и рост, за труд и зрелость, все дела.Оставшаяся часть остается им(молодежи) для пополнения семейства и развития их маленького дела. Пусть проводятся и размножаются.Исключительное имхо.Спасибо, что выслушали. Мне уже лучше.Сколько с меня?