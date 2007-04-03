Mirax написав:Щоб біткоїн виріс в 2 рази треба всі вертольотні гроші влити тільки в крипту. А є ще акції, облігації, трежеріс та інші деревативи. Зате впасти в кілька разів як до вітру сходити.
На моменті достатньо двух третин. Перепрошую за дотошність. Звісно всі ці трюлі не підуть, але окрім переліку вище, є більш важливі пересічним категорії витрат, так через кілька рук та ітерацій вони опиняться в руках з калькуляторами, а там дєло тєхніки. Життя не стоїть на карантині, тож до тих трюлєй, добавляться ще доходи. З проданих акцій і облігацій, ми можемо тільки гадати куди підуть ті гроші, мені навіть здається, що я здогадуюсь де вони вилізуть (почухуючи собачку Маска)
Трежеря уже не так фінансово смішно.
Ну і матраси потихеньку продовжать пороти. Масове порєво очікую, коли до пристаркуватих бережливих жирафів дійде сенс сучасного буття. отакеімхо.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
чик Ничего, главное с наваром, а остаток риплов либо будет радовать Вас темже либо будет служить ориентиром возврата при желании вернуться. Там выше я не коментил здравый подход и учтенные ошибки столь ценного опыта, помимо баланса фиата крипты, в частности и Вы и Эйрмакс указывали на ошибочность частого кувыркания, а так соломка постелить и все мы умные опосля, всеже при конском прайсе за каждый чиХ, вывод кувырки желательно свести к минимуму, или пользоваться для этих целей криптокошельками, где лояльнее и клиентоориентированее подход. Извините за очередные многобукв, не удержался. пс.вчера аж подрывало слить вэйвсы, которых чуточка, но твердо помня наставление преподобного Баффета до победного боролся с соблазном и устоял. Ниачем не жалею, чего и Вам желаю. Советы полезные, спс. И сори за еще чутьбукв.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Electron написав:Да уж, почитал про биткойн, интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.
На этапе скидывания рогов,чтоб не мешали стучать ими о дверные косяки.Следующий этап-будет этап цокота копыт по твердой поверхности с криками-"Рятуйся хто може" Кукл выстругивает большое дилдо,на котором будет вертеть всех любителей биткоина по 56-60 и 65 и этот порно-сериал скоро начнется,ждем анонса по рыночным сигналам,олени все равно их не видят,так что будет интересно-занимательно.Попкорн можно уже покупать.
bevzaalex написав:Я тоже терпеливый. Если это будет, я ликуя и сохраняя обет молчания, тихо без шума скину недвигу и последние трусы, и напоследок молча выпишу гендоверенность на авто. И не создавая шума на рынке пойду оллин. Попутно удаляя все свои акк и заметая цифровые следы, растворюсь крепко сжимая аппаратный кошель в направлении землянки, перекентоваться на время в этом большом и прекрасном мире.
Сегодня походу день открытых дверей,даже стесняюсь произнести где.С Вами все в порядке??
osafly Да, спасибо за заботу, все в порядке. Скоро откорем двери еще шире. Ключевое слово
если
, а не когда. Но так как мы живем в большом и красивом, но не менее непредсказуемым мире, я описал свой план действий на случай такого радостного события. Биток продолжаю копить несмотря на цену, но чуть медленней, чем
если
пс. я очень долго решался на этот криптошаг, но если уж решился то гэйзапрягаймо и алга. К сожалению(конъюнктура личного финансового устройства), год назад мне пришлось вытягивать ниточки из своего сношенного и разползающегося свитерка, чтоб пошить криптоносочек. Ставку сделал на стариков. Как показала практика, они вяжут быстрее деда, правда не все. Спасибо им и земной поклон, за носки, за опыт. В этом месте цветы у ног.Невзаимозаменяеыйтокен. Сейчас ставка на молодежь, им только вступать в трудовой продуктивный возраст. Пусть трудятся. Часть заработанного передаю деду(туз) для своих будущих внуков, а часть старшим (вальтам) на комуналки, на сохран и рост, за труд и зрелость, все дела. Оставшаяся часть остается им(молодежи, альтам) для пополнения семейства и развития их маленького дела. Пусть плодятся и размножаются. Исключительное имхо. Спасибо, что выслушали. Мне уже лучше. Сколько с меня?
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 18:43, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61 Конечно нет. Зачем заменять бакс биткоином? Надо продолжать заниматься своими обычными делами. Трудиться. Продавать. Покупать. Отдыхать.
А это необычные. Это хобби. Это секта. Мы же здесь именно для этого собрались. Передам слово брату по вере.
В одной из комнат Калбхауза по теме криптовалют, в которой я участвовал, микрофон попросил опытный трейдер фондовго рынка. И задал вопрос о биткоине. Он недоумевал, что все, что он слышит о биткоине от криптоэнтузиастов, похоже на религиозный восторг, нездоровую эйфорию. И задал вопрос: а есть ли за биткоином что-то научное, какой-то фундаментальный анализ например? Где гарантия, что это не пузырь и он вот-вот не лопнет, и всех не обманут, оставив с носом?
То есть, какие-то люди, являющиеся по сути спекулянтами на фондовом рынке, которые при этом называют себя серьезными инвесторами, а не вот этими глупыми хомяками-криптанами, верят в то, что за акциями стоит фундаментал. Я вам сейчас расскажу какой именно.
Компания Tesla Inc, показала $721 млн прибыли в 2020 году. При капитализации около 700 млрд. Вы знаете, что такое P/E ratio?. Это отношение капитализации к годовой прибыли. В классическом "фундаментале" - эталонное соотношение равно 7. Для справки, p/e ratio Северстали сейчас равно 7,22.
Если p/e ratio меньше 7, и у компании нет существенных обязательств и судебных конфликтов, а также других значимых проблем, то её акции можно рассматривать к приобретению, считается, что она недооценена.
Считается, что если рынки растут, либо имеется дефицит товара на рынке и есть фундаментальные причины для роста рынка товара, производимого компанией на протяжении ближайшей пятилетки, то можно покупать акции компании, у которой p/e равен 10 или даже 14.
Далее, все что выше 14 - это сигнал к тому, что стоит исключить бумаги компании из планов покупки и посмотреть на более перспективные. Конечно, везде есть исключения, но общий подход раньше, когда рынок еще не был так похож на самый настоящий пузырь, был в основном таким.
Так вот: p/e ratio Tesla Inc - 1048!!!!! Не 14, и даже не 20! То есть по фундаменталу, если купить всю Теслу сейчас, то инвестиция окупится через 1000 лет!!! Ура! Все берем Теслу!! Там святой Илон Маск и да пребудет с ним "ФУНДАМЕНТАЛ". А ещё ментал и астрал.
Вы думаете у других голубых фишек p/e равен рекомендованному (7)? Как бы не так. У главной голубой фишки планеты Apple, которую держит в своем портфеле Святой Преподобный Уоррэн Баффет Беркширский этот коэффициент равен 34. А знаете что это значит? Что если вы сейчас купите весь Apple за 2,14 трлн долларов, при операционной прибыли в $66млрд, то вложения окупятся за 32 года. С такой доходностью в 3,125% годовых, и еще дивиденды 0,67%, любой разумный криптоинвестор лучше купит BNB или ETH, не говоря уже про биткоин.
Более трети компаний, формирующих S&P500 тратят половину своих доходов на обслуживание обязательств по кредитам и облигациям. У четверти компаний из этого индекса отрицательная прибыль. Но их акции растут в цене.
ВОПРОС: Где здесь фундаментал? В каком месте? А где он вообще есть? И самое главное, в долларе, в котором вы привыкли всё оценивать, включая биткоин. Там он есть?
Госдолг США достиг 104% ВВП. По подсчетам экономистов, к 2050 году он достигнет 195% ВВП. Но есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. На самом деле, всё ещё интереснее.
Американский финансовый телеканал CNBC выпустил специальный материал под заголовком "Реальный уровень долга США может составить 2000% от размера американской экономики. Вот он, ознакомьтесь.
Когда вы в следующий раз услышите от профессионалов фондового рынка что-то о крахе биткоина, или отсутствии фундаментальных признаков обоснования его рыночной цены, или разговоры о том, что за долларом стоит вся мощь США, покажите им этот отчет.
На счет биткоина и его краха. Имеет смысл говорить о том, что есть, и не имеет никакого смысла говорить о том, чего нет. Краха биткоина нет. Какой смысл тратить время на обсуждение несуществующей проблемы?
К сожалению, нижняя часть иконы утеряна, там как раз малиновые штаны. А из карманов выпирает много кацэ. пс. Юра, в следующий раз, я буду Вас цитировать полностью, по причине неконторолирумых подтираний, пахнущих вбросами или цензурированием свыше.
airmax78 написав:Не верю в риплоскам. Никогда больше в него не полезу.
а многие верят, лично мне побарабану на чём зарабатывать. за эту неделю он принёс наибольший доход. его просто надо уметь готовить небольшими порциями, вовремя останавливаться и терпение, как и со всей криптой. вже 5-7раз застревал в подобном хламе в итоге всё равно выходил с наваром. будет расти дед, будет расти весь подобный хлам, токо временами и в разной степени...