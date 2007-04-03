​​В одной из комнат Калбхауза по теме криптовалют, в которой я участвовал, микрофон попросил опытный трейдер фондовго рынка. И задал вопрос о биткоине. Он недоумевал, что все, что он слышит о биткоине от криптоэнтузиастов, похоже на религиозный восторг, нездоровую эйфорию. И задал вопрос: а есть ли за биткоином что-то научное, какой-то фундаментальный анализ например? Где гарантия, что это не пузырь и он вот-вот не лопнет, и всех не обманут, оставив с носом?



То есть, какие-то люди, являющиеся по сути спекулянтами на фондовом рынке, которые при этом называют себя серьезными инвесторами, а не вот этими глупыми хомяками-криптанами, верят в то, что за акциями стоит фундаментал. Я вам сейчас расскажу какой именно.



Компания Tesla Inc, показала $721 млн прибыли в 2020 году. При капитализации около 700 млрд. Вы знаете, что такое P/E ratio?. Это отношение капитализации к годовой прибыли. В классическом "фундаментале" - эталонное соотношение равно 7. Для справки, p/e ratio Северстали сейчас равно 7,22.



Если p/e ratio меньше 7, и у компании нет существенных обязательств и судебных конфликтов, а также других значимых проблем, то её акции можно рассматривать к приобретению, считается, что она недооценена.



Считается, что если рынки растут, либо имеется дефицит товара на рынке и есть фундаментальные причины для роста рынка товара, производимого компанией на протяжении ближайшей пятилетки, то можно покупать акции компании, у которой p/e равен 10 или даже 14.



Далее, все что выше 14 - это сигнал к тому, что стоит исключить бумаги компании из планов покупки и посмотреть на более перспективные. Конечно, везде есть исключения, но общий подход раньше, когда рынок еще не был так похож на самый настоящий пузырь, был в основном таким.



Так вот: p/e ratio Tesla Inc - 1048!!!!!

Не 14, и даже не 20! То есть по фундаменталу, если купить всю Теслу сейчас, то инвестиция окупится через 1000 лет!!! Ура! Все берем Теслу!! Там святой Илон Маск и да пребудет с ним "ФУНДАМЕНТАЛ". А ещё ментал и астрал.



Вы думаете у других голубых фишек p/e равен рекомендованному (7)?

Как бы не так. У главной голубой фишки планеты Apple, которую держит в своем портфеле Святой Преподобный Уоррэн Баффет Беркширский этот коэффициент равен 34. А знаете что это значит? Что если вы сейчас купите весь Apple за 2,14 трлн долларов, при операционной прибыли в $66млрд, то вложения окупятся за 32 года. С такой доходностью в 3,125% годовых, и еще дивиденды 0,67%, любой разумный криптоинвестор лучше купит BNB или ETH, не говоря уже про биткоин.



Более трети компаний, формирующих S&P500 тратят половину своих доходов на обслуживание обязательств по кредитам и облигациям. У четверти компаний из этого индекса отрицательная прибыль. Но их акции растут в цене.



ВОПРОС: Где здесь фундаментал? В каком месте? А где он вообще есть? И самое главное, в долларе, в котором вы привыкли всё оценивать, включая биткоин. Там он есть?



Госдолг США достиг 104% ВВП. По подсчетам экономистов, к 2050 году он достигнет 195% ВВП. Но есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. На самом деле, всё ещё интереснее.



Американский финансовый телеканал CNBC выпустил специальный материал под заголовком "Реальный уровень долга США может составить 2000% от размера американской экономики. Вот он, ознакомьтесь.



Когда вы в следующий раз услышите от профессионалов фондового рынка что-то о крахе биткоина, или отсутствии фундаментальных признаков обоснования его рыночной цены, или разговоры о том, что за долларом стоит вся мощь США, покажите им этот отчет.



На счет биткоина и его краха. Имеет смысл говорить о том, что есть, и не имеет никакого смысла говорить о том, чего нет. Краха биткоина нет. Какой смысл тратить время на обсуждение несуществующей проблемы?