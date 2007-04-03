airmax78 написав:Не верю в риплоскам. Никогда больше в него не полезу.
а многие верят, лично мне побарабану на чём зарабатывать. за эту неделю он принёс наибольший доход. его просто надо уметь готовить небольшими порциями, вовремя останавливаться и терпение, как и со всей криптой. вже 5-7раз застревал в подобном хламе в итоге всё равно выходил с наваром. будет расти дед, будет расти весь подобный хлам, токо временами и в разной степени...
Я не понимаю кто его сейчас надувает, но движения его абсолютно непредсказуемы. Чур меня, чур.
airmax78 Надувают новички хомячки, которые ориентируются на капитализацию и хайп в соцсетях от "гуру". Сейчас вот hnt дуют с пол дня, не ходил не смотрел что там. У меня его нет. А капитализация, вы и сами прекрасно понимаете, каким образом меняется. Ах да, прогресс в работе над проэктом, активность в сетях и хоть частичное следование роадмэпу, делает работу дутелей проще. Конечно. Они работают с нехилыми плечами и зарабатывают в любом случае, в момент манипуляционного наплыва. Изи манимэкин мэшин. Золотая антилопа. За последний месяц колство подписчиков у многих удвоилось утроилось. Что какбэ намекает на увеличение динамики рекрутинга и добровольного вступления в ряды. пс. лично я за. Пусть набивают шишки. Быстрей усвоят. Сам такой был. Но хомячков остался, потеряв новизну. Вот пример неплохой аналитики с дутельными эффектами (интересно, познавательно) прямо на сейчас для битка и его доминации
Есть и откровенные товарищи с обычным переносом новостей из твитеров разрабов, но с армией подписоты чуть нахимичил, подставлять картинки в правильное место не буду, как и скринить работы откровенных манипуляторов.