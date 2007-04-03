Додано: Суб 10 кві, 2021 19:16

Надувают новички хомячки, которые ориентируются на капитализацию и хайп в соцсетях от "гуру". Сейчас вот hnt дуют с пол дня, не ходил не смотрел что там. У меня его нет. А капитализация, вы и сами прекрасно понимаете, каким образом меняется.Ах да, прогресс в работе над проэктом, активность в сетях и хоть частичное следование роадмэпу, делает работу дутелей проще.Конечно. Они работают с нехилыми плечами и зарабатывают в любом случае, в момент манипуляционного наплыва. Изи манимэкин мэшин. Золотая антилопа. За последний месяц колство подписчиков у многих удвоилось утроилось. Что какбэ намекает на увеличение динамики рекрутинга и добровольного вступления в ряды.пс. лично я за. Пусть набивают шишки. Быстрей усвоят. Сам такой был. Но хомячком остался, потеряв новизну.Вот пример неплохой аналитики с дутельными эффектами (интересно, познавательно)прямо на сейчас для битка и его доминацииЕсть и откровенные товарищи с обычным переносом новостей из твитеров разрабов, но с армией подписотычуть нахимичил, подставлять картинки в правильное место не буду, как и скринить работы откровенных манипуляторов. Трата времени.Или вот полотно из старого прогноза. Оч.и оч. неплохо. имхо.