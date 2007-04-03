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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2399240024012402>
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:46

  чик написав:
  airmax78 написав:Не верю в риплоскам. Никогда больше в него не полезу.

а многие верят, лично мне побарабану на чём зарабатывать. за эту неделю он принёс наибольший доход. его просто надо уметь готовить небольшими порциями, вовремя останавливаться и терпение, как и со всей криптой. вже 5-7раз застревал в подобном хламе в итоге всё равно выходил с наваром. будет расти дед, будет расти весь подобный хлам, токо временами и в разной степени...

Я не понимаю кто его сейчас надувает, но движения его абсолютно непредсказуемы. Чур меня, чур.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:16

airmax78 Надувают новички хомячки, которые ориентируются на капитализацию и хайп в соцсетях от "гуру". Сейчас вот hnt дуют с пол дня, не ходил не смотрел что там. У меня его нет. А капитализация, вы и сами прекрасно понимаете, каким образом меняется.
Ах да, прогресс в работе над проэктом, активность в сетях и хоть частичное следование роадмэпу, делает работу дутелей проще.
Конечно. Они работают с нехилыми плечами и зарабатывают в любом случае, в момент манипуляционного наплыва. Изи манимэкин мэшин. Золотая антилопа. За последний месяц колство подписчиков у многих удвоилось утроилось. Что какбэ намекает на увеличение динамики рекрутинга и добровольного вступления в ряды.
пс. лично я за. Пусть набивают шишки. Быстрей усвоят. Сам такой был. Но хомячком остался, потеряв новизну.
Вот пример неплохой аналитики с дутельными эффектами (интересно, познавательно)
прямо на сейчас для битка и его доминации


Зображення
Есть и откровенные товарищи с обычным переносом новостей из твитеров разрабов, но с армией подписотыЗображення
чуть нахимичил, подставлять картинки в правильное место не буду, как и скринить работы откровенных манипуляторов. Трата времени.

Или вот полотно из старого прогноза. Оч.и оч. неплохо. имхо.Зображення
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:34

  airmax78 написав:Я не понимаю кто его сейчас надувает, но движения его абсолютно непредсказуемы. Чур меня, чур.


Да так же и надувают,как один пдр со слащавой рожей через твиттер,надувает другой актив в своих корысных целях.Чур меня и якорь ему в одно место,или электроаккамулятор,по самые гланды.Поиграем в дурачков или дурочек,ой...действительно,а кто ж это все надувает,я пря-я-м и не зна-ю-ю.. теряюсь в догадках.Такие прям не-предсказуе-мы-е движения-я-я,просто голова кружится! Чи-и-з-з! :lol: :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:38

  bevzaalex написав:Или вот полотно из старого прогноза. Оч.и оч. неплохо. имхо.

перестарались с уменьшением самого нижнего, но видел его у дж в нормальном масштабе. вже не помню, но вроде там по датам и уровням не совсем сбылось...
всё таки дождался-слил часть зека па 200 8) токо боюсь не придётся ли потом дороже докупать :o
чик
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:43

Альты на днях выросли сильнее деда, а должно быть наоборот, что как бы намекает.

P.S. Отлично, ордер на 58к сработал, мы на правильном пути.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 00:44

Як мене хотів іпать маніпуль

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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 06:05

часть лайта ушла па 250. добротных-проверенных альтов всё меньше в запасе. с одной стороны хорошо, а с другой... но думаю ешо буде возможность добрать дешевле или купить шо то другое :)
по зеку, который па 200 ушёл вже жабка давит. zРадио постил, типа если купишь зека, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного... ну почти, а с "азовом" и эмблемой похож :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:39

Уже почти полгода на крипторынке деньги льются рекой в карманы холдеров, трейдеров и майнеров. Кто так щедро оплачивает этот банкет ? Откуда у хомяков столько денег? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:19

  phantom_systems написав:Альты на днях выросли сильнее деда, а должно быть наоборот, что как бы намекает.

P.S. Отлично, ордер на 58к сработал, мы на правильном пути.

Ведерко на 57 тоже лишним не будет. На авось. Все таки уикенд. А альты сейчас маленько отдышат и снова побегут, предполагаю, что быстрее.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:19

andrein
а в 2017 кто весь год оплачивал?
spacemachine
 
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