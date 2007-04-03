andrein
новости почитайте, кто заходит или начинает сотрудничать с битком, графики. тут много и апять же новости, картинки от дж (он полно интересного выкладывает) и прочих...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 08:23
andrein
новости почитайте, кто заходит или начинает сотрудничать с битком, графики. тут много и апять же новости, картинки от дж (он полно интересного выкладывает) и прочих...
Додано: Нед 11 кві, 2021 08:29
Востаннє редагувалось andrein в Нед 11 кві, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 кві, 2021 08:31
чик
дж слабо торгует последние пару месяцев, очень аккуратно, и, в основном, бит. не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям
зы народ, как думаете, лайт попрет? пробой треуга как у bnb/egld. 340-370 вроде как реально. но не хочется что-то это старье трогать после 10% движа вверх
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:36
Холдерам ничего не льëтся. Они же холдеры.
Трейдерам всë равно растëт или падает рынок, лишь бы было движение.
Разве что майнерам перепадает, и то не тем, которые закупились видяхами по цене х2.5
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:10
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:51
bevzaalex
кстати, ваш стиль изложения оч напоминает бу форумчанина mike41 с его "эзоповым языком". к сожалению его постов найти не могу, нашёл токо спор с кх на его счёт viewtopic.php?p=4949248#p4949248
это наверное не вы, но два сапога пара была бы
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