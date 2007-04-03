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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2399240024012402
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:23

andrein
новости почитайте, кто заходит или начинает сотрудничать с битком, графики. тут много и апять же новости, картинки от дж (он полно интересного выкладывает) и прочих...
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:29

  spacemachine написав:andrein
а в 2017 кто весь год оплачивал?

Да не оскудеет рука дающего. :)

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Востаннє редагувалось andrein в Нед 11 кві, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:31

чик
дж слабо торгует последние пару месяцев, очень аккуратно, и, в основном, бит. не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

зы народ, как думаете, лайт попрет? пробой треуга как у bnb/egld. 340-370 вроде как реально. но не хочется что-то это старье трогать после 10% движа вверх
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:36

  andrein написав:Уже почти полгода на крипторынке деньги льются рекой в карманы холдеров, трейдеров и майнеров.

Холдерам ничего не льëтся. Они же холдеры.
Трейдерам всë равно растëт или падает рынок, лишь бы было движение.
Разве что майнерам перепадает, и то не тем, которые закупились видяхами по цене х2.5
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:10

  spacemachine написав:не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:51

bevzaalex
кстати, ваш стиль изложения оч напоминает бу форумчанина mike41 с его "эзоповым языком". к сожалению его постов найти не могу, нашёл токо спор с кх на его счёт viewtopic.php?p=4949248#p4949248
это наверное не вы, но два сапога пара была бы :D
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