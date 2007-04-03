bevzaalex кстати, ваш стиль изложения оч напоминает бу форумчанина mike41 с его "эзоповым языком". к сожалению его постов найти не могу, нашёл токо спор с кх на его счёт viewtopic.php?p=4949248#p4949248 это наверное не вы, но два сапога пара была бы
чик Да, это не я, т.е. не Майк. Все мы подвержены взаимовлиянию и инфлюэнции, ковидТМ не даст соврать, где найти крайнего крайне(тавтологияэскюзэма) сложно. пс. не сочтите за понт и словоблудие, просто мне так проще излагать свои смысломысли, но ввиду плохого владения речесловарным аппаратом и отсутствия филологического диплома, маемо самэ цэ Шо. Осознаю, что доступности понимания изложенного и внятности, это явно не добавляет. Приходится выбирать из двух зол. Выбор сделан. Скомканость, еще один порок. Стараюсь работать и над ним тоже.
Козак-характерник написав:Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало...
ты дурня не липе, тода уже не интересовался банкпродуктами, но читал малёхо твои постоянные наезды на квестора, покайся - иначе твой бог тебя и накажет если под ником Міккі имеешь ввиду mike41, то он трохи вычурно и непонятно даже для мене излагал, а в личке обычный чел, всё просто - надеюсь жив. ты тоже играешь роль, но с богом це вже занадто...
Так, цей Міккі... Про роль, що я начебто граю...Так, життя - театр, а ми всі в ньому актори, є така прибаутка... Чесно, граю я ну зовсім трошки, а так намагаюся бути щирим... Доволі часто, люди сприймають щирість за брехню, а брехню за правду. Все так переплутане в нашому житті. Тобто кожний крутиться тут як може... А вірити, не вірити, в що вірити, кому дорвіряти-не довіряти...то таке, діло власних вподобань.... Тут кожний має свій вибір, яким нас наділив Господь. Тому сприймаємо тут кожного таким яким він сам себе презентує: мультяшним образом чи справжнім. Ну а якщо, певні персонажи викликають таку відразу, що дивитичся не можна, то є кнопочка ігнор. Я нею ніколи не користався і не скористаюся. Що стосується покаяння, то це внутрішній, інтимний, психічний акт, а не зовнішня презентація. Немає нам суворішого судді, ніж власна совість, а бути стражником чужої совісті, я не хочу. Тому дивимося на питання ширше, а на людину поблажливо. І хай нас всіх Бог оберігає! Такий ліричний відступ...
Ну от так. пс. давно зробив висновок. Цей форум особливий саме котами, які гуляють як хочуть і де хочуть, і дресируванню абсолютно не придатні. Збираються часом в зграї.
spacemachine написав:не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям
так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...
Заложники предыдущего успеха. Когда ближе к риверу и тёрну и в банке камаз оллинов, нервишки начинают сжимать очко еще туже и здравый смысл начинает бить в набат осторожности, заглушая былую удаль и благородный риск. Теорема Лаки Трэйдера.