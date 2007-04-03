чик написав: Козак-характерник написав: Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало... Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало...

ты дурня не липе, тода уже не интересовался банкпродуктами, но читал малёхо твои постоянные наезды на квестора, покайся - иначе твой бог тебя и накажет если под ником Міккі имеешь ввиду mike41, то он трохи вычурно и непонятно даже для мене излагал, а в личке обычный чел, всё просто - надеюсь жив. ты тоже играешь роль, но с богом це вже занадто... ты дурня не липе, тода уже не интересовался банкпродуктами, но читал малёхо твои постоянные наезды на, покайся - иначе твой бог тебя и накажет если под ником Міккі имеешь ввиду, то он трохи вычурно и непонятно даже для мене излагал, а в личке обычный чел, всё просто - надеюсь жив. ты тоже играешь роль, но с богом це вже занадто...

Так, цей Міккі...Про роль, що я начебто граю...Так, життя - театр, а ми всі в ньому актори, є така прибаутка...Чесно, граю я ну зовсім трошки, а так намагаюся бути щирим...Доволі часто, люди сприймають щирість за брехню, а брехню за правду. Все так переплутане в нашому житті. Тобто кожний крутиться тут як може... А вірити, не вірити, в що вірити, кому дорвіряти-не довіряти...то таке, діло власних вподобань.... Тут кожний має свій вибір, яким нас наділив Господь. Тому сприймаємо тут кожного таким яким він сам себе презентує: мультяшним образом чи справжнім. Ну а якщо, певні персонажи викликають таку відразу, що дивитичся не можна, то є кнопочка ігнор. Я нею ніколи не користався і не скористаюся. Що стосується покаяння, то це внутрішній, інтимний, психічний акт, а не зовнішня презентація. Немає нам суворішого судді, ніж власна совість, а бути стражником чужої совісті, я не хочу. Тому дивимося на питання ширше, а на людину поблажливо.І хай нас всіх Бог оберігає! Такий ліричний відступ...