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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2400240124022403>
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:23

andrein
новости почитайте, кто заходит или начинает сотрудничать с битком, графики. тут много и апять же новости, картинки от дж (он полно интересного выкладывает) и прочих...
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:29

  spacemachine написав:andrein
а в 2017 кто весь год оплачивал?

Да не оскудеет рука дающего. :)

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Востаннє редагувалось andrein в Нед 11 кві, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:31

чик
дж слабо торгует последние пару месяцев, очень аккуратно, и, в основном, бит. не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

зы народ, как думаете, лайт попрет? пробой треуга как у bnb/egld. 340-370 вроде как реально. но не хочется что-то это старье трогать после 10% движа вверх
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:36

  andrein написав:Уже почти полгода на крипторынке деньги льются рекой в карманы холдеров, трейдеров и майнеров.

Холдерам ничего не льëтся. Они же холдеры.
Трейдерам всë равно растëт или падает рынок, лишь бы было движение.
Разве что майнерам перепадает, и то не тем, которые закупились видяхами по цене х2.5
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:10

  spacemachine написав:не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:51

bevzaalex
кстати, ваш стиль изложения оч напоминает бу форумчанина mike41 с его "эзоповым языком". к сожалению его постов найти не могу, нашёл токо спор с кх на его счёт viewtopic.php?p=4949248#p4949248
это наверное не вы, но два сапога пара была бы :D
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:13

чик
Да, это не я, т.е. не Майк. Все мы подвержены взаимовлиянию и инфлюэнции, ковидТМ не даст соврать, где найти крайнего крайне(тавтологияэскюзэма) сложно.
пс. не сочтите за понт и словоблудие, просто мне так проще излагать свои смысломысли, но ввиду плохого владения речесловарным аппаратом и отсутствия филологического диплома, маемо самэ цэ Шо. Осознаю, что доступности понимания изложенного и внятности, это явно не добавляет.
Приходится выбирать из двух зол. Выбор сделан.
Скомканость, еще один порок. Стараюсь работать и над ним тоже.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:25

  Козак-характерник написав:
  чик написав:
  Козак-характерник написав:Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало...

ты дурня не липе, тода уже не интересовался банкпродуктами, но читал малёхо твои постоянные наезды на квестора, покайся - иначе твой бог тебя и накажет если под ником Міккі имеешь ввиду mike41, то он трохи вычурно и непонятно даже для мене излагал, а в личке обычный чел, всё просто - надеюсь жив. ты тоже играешь роль, но с богом це вже занадто...

Так, цей Міккі... :) Про роль, що я начебто граю...Так, життя - театр, а ми всі в ньому актори, є така прибаутка... :) Чесно, граю я ну зовсім трошки, а так намагаюся бути щирим... :) Доволі часто, люди сприймають щирість за брехню, а брехню за правду. Все так переплутане в нашому житті. Тобто кожний крутиться тут як може... А вірити, не вірити, в що вірити, кому дорвіряти-не довіряти...то таке, діло власних вподобань.... Тут кожний має свій вибір, яким нас наділив Господь. Тому сприймаємо тут кожного таким яким він сам себе презентує: мультяшним образом чи справжнім. Ну а якщо, певні персонажи викликають таку відразу, що дивитичся не можна, то є кнопочка ігнор. Я нею ніколи не користався і не скористаюся. Що стосується покаяння, то це внутрішній, інтимний, психічний акт, а не зовнішня презентація. Немає нам суворішого судді, ніж власна совість, а бути стражником чужої совісті, я не хочу. Тому дивимося на питання ширше, а на людину поблажливо. :) І хай нас всіх Бог оберігає! Такий ліричний відступ... :)

Ну от так.
пс. давно зробив висновок. Цей форум особливий саме котами, які гуляють як хочуть і де хочуть, і дресируванню абсолютно не придатні. Збираються часом в зграї.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:37

  чик написав:
  spacemachine написав:не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...

Заложники предыдущего успеха. Когда ближе к риверу и тёрну и в банке камаз оллинов, нервишки начинают сжимать очко еще туже и здравый смысл начинает бить в набат осторожности, заглушая былую удаль и благородный риск. Теорема Лаки Трэйдера.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

собаки побежали. ешо немного, ешо чуть чуть и этот хлам продастся в 1,5 раза дороже покупки...
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