andrein написав:Уже почти полгода на крипторынке деньги льются рекой в карманы холдеров, трейдеров и майнеров. Кто так щедро оплачивает этот банкет ?
Теми,кто эти деньги будет потом отбирать с прибылью,засадив хомяков по самое небалуйся в разный шлак,который иксует десятками иксов.В этот раз,засаживают плавно,размеренно и не спеша,иллюзия постоянного роста,должна быть незыблемой.Кто сохранил и не слил до сих пор купленные альты-нужно пока еще держать,покупать-я лично пас..Только выборочно.Уже практически ничего не осталось,прибыль-риск,просто нереально стремные. Кто нибудь еще помнит старую монету Биткоин Голд..??Воскрес.Валялся-валялся в грязи,как свинья,все топтали его в грязь,даже Армэн больше пологода назад как то обмолвился-монета умерла..Торговался по 7 баксов в среднем с падениями до 4 и скатившейся капой до 120-140места,теперь вот стоит уже почти 120 баксов.Чудны дела криптовалютого рынка.Кто его покупал,кто держал??Ума ни приложу..Из наших,так точно таких нет.Никто о нем здесь и не вспоминал последние года 2.
чик Чукча погонщик и не заметил, управляя упряжкой собак а нею стадами оленей, как его самого уже давно оседлали более расторопные наездники. Поздравляю! И желаю вовремя спрыгнуть. пс.имхо. 8 не предел мечтаний. Поэтому синичными дозами в руках поглядивая на анализы и в рецепт от врача.
spacemachine написав:не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям
так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...
strongbuy малоизвестный чувак, но каждый день мониторит абсолютно все новости, которые только можно найти по крипте и скидывает, смешивая это все дело с различным ТА, индикаторами, мемами, статистикой, оттоками из бирж и тд, но каждый день по 30-50 постов, оч информативно пролистывать. тех.анализ особо не смотрю, сам свой делаю. но идеи очень крутые dnevniki_crypto, у чувака прям мега чуйка на альты, которые улетают в параллельные вселенные. остальные рекомендовать не буду - обычные, как и все почти. дж тоже почитываю, но особо сейчас на него не обращаю внимания. последний месяц он вообще с битком угадать не может, а пишет уж слишком длинные посты. до февраля он был прям хорош
имхо. еще пока рано чистить обувь, и подбирать ответы на вопросы обувщика, но тенденция для переобувания налицо. Все идет по закулисному маршруту главдутелей. Аннушка только заметила отсутствие и засобиралась в магазин. Трамвай буксируют в депо на капремонт после драгрейсинга. Как вы думаете, какой следующий аккорд этого эквалайзера?
г~гармония
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 11 кві, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
чик Играть частью из зафиксеных плюсов, то же самое что в русскую рулетку с абсолютно пустым барабаном. Финздрав одобряе. пс. ой, уже 3,5 красных процентов в чужих карманах. Как изменчив и непостоянен этот мир. Этим и прекрасен.
spacemachine Соответствует названию. Ее немного перегрели в последнее время, но это не должно смущать. Большой плюс в актуальной идее для желающих немножко централизации в свободном криптомире и цене в болоте, что для свежих адептов криптоторговли является важным, после ознакомления с парой статей и тысяч коментов об успешных взлетах из грязи. Престарелая Ада не даст соврать подмигивая декабрьскому бтт. Разрабов глубоко не копал, а стоило бы. Тоже пару недель присматриваюсь. Горячая монетка. Ниже 017 не жду. По литу не подскажу.