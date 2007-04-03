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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2400240124022403
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:51

  andrein написав:Уже почти полгода на крипторынке деньги льются рекой в карманы холдеров, трейдеров и майнеров. Кто так щедро оплачивает этот банкет ?


Теми,кто эти деньги будет потом отбирать с прибылью,засадив хомяков по самое небалуйся в разный шлак,который иксует десятками иксов.В этот раз,засаживают плавно,размеренно и не спеша,иллюзия постоянного роста,должна быть незыблемой.Кто сохранил и не слил до сих пор купленные альты-нужно пока еще держать,покупать-я лично пас..Только выборочно.Уже практически ничего не осталось,прибыль-риск,просто нереально стремные.
Кто нибудь еще помнит старую монету Биткоин Голд..??Воскрес.Валялся-валялся в грязи,как свинья,все топтали его в грязь,даже Армэн больше пологода назад как то обмолвился-монета умерла..Торговался по 7 баксов в среднем с падениями до 4 и скатившейся капой до 120-140места,теперь вот стоит уже почти 120 баксов.Чудны дела криптовалютого рынка.Кто его покупал,кто держал??Ума ни приложу..Из наших,так точно таких нет.Никто о нем здесь и не вспоминал последние года 2.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:56

чик
Чукча погонщик и не заметил, управляя упряжкой собак а нею стадами оленей, как его самого уже давно оседлали более расторопные наездники. Поздравляю!
И желаю вовремя спрыгнуть.
пс.имхо. 8 не предел мечтаний. Поэтому синичными дозами в руках поглядивая на анализы и в рецепт от врача.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:15

  чик написав:
  spacemachine написав:не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...

strongbuy малоизвестный чувак, но каждый день мониторит абсолютно все новости, которые только можно найти по крипте и скидывает, смешивая это все дело с различным ТА, индикаторами, мемами, статистикой, оттоками из бирж и тд, но каждый день по 30-50 постов, оч информативно пролистывать. тех.анализ особо не смотрю, сам свой делаю. но идеи очень крутые dnevniki_crypto, у чувака прям мега чуйка на альты, которые улетают в параллельные вселенные. остальные рекомендовать не буду - обычные, как и все почти. дж тоже почитываю, но особо сейчас на него не обращаю внимания. последний месяц он вообще с битком угадать не может, а пишет уж слишком длинные посты. до февраля он был прям хорош
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:55

имхо. еще пока рано чистить обувь, и подбирать ответы на вопросы обувщика, но тенденция для переобувания налицо.
Все идет по закулисному маршруту главдутелей. Аннушка только заметила отсутствие и засобиралась в магазин. Трамвай буксируют в депо на капремонт после драгрейсинга.
Зображення
Как вы думаете, какой следующий аккорд этого эквалайзера?
:?:
г~гармония
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 11 кві, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:59

bevzaalex
чую шо не предел и вже какабычна жалею, шо дёшево слился :lol: но пока воздержусь...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:08

чик
Возможно Вас утешит, что кто-то даже не входил в этот хлам ввиду игнора, и наблюдает 5 красненьких процентов в своем дермантиновом портмонэ.
И его не душит фомо.
:lol:
пс.имхо. А вообще, то что дохтор прописал. Плюсы в любом случае идут на пользу. Именно эти собаки ~ стремные уроды.
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Нервы и сон дороже расовой толерантности к жадности.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:17

bevzaalex
это чужие карманы не мои проблемы, просто перезашёл таки малой суммой в расчёте на 8 - азартен парамоша :oops:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:40

есть у кого-то мысли по HOT и LIT ?
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 11 кві, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:46

чик
Играть частью из зафиксеных плюсов, то же самое что в русскую рулетку с абсолютно пустым барабаном. Финздрав одобряе.
пс. ой, уже 3,5 красных процентов в чужих карманах. Как изменчив и непостоянен этот мир. Этим и прекрасен.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:58

spacemachine
Соответствует названию. Ее немного перегрели в последнее время, но это не должно смущать. Большой плюс в актуальной идее для желающих немножко централизации в свободном криптомире и цене в болоте, что для свежих адептов криптоторговли является важным, после ознакомления с парой статей и тысяч коментов об успешных взлетах из грязи. Престарелая Ада не даст соврать подмигивая декабрьскому бтт.
Разрабов глубоко не копал, а стоило бы. Тоже пару недель присматриваюсь.
Горячая монетка. Ниже 017 не жду.
По литу не подскажу.
bevzaalex
 
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