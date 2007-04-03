Додано: Нед 11 кві, 2021 12:15

чик написав: spacemachine написав: не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям не так то у него и интересно по новостям, есть другие каналы пополезней как по фундаменту, так и по торговым идеям

так написал же и прочих... дж и других мне Vitl-Кучинелли подкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём... так написал жедж и других мнеподкинул, поделитесь своими, которые пополезней во всём...

strongbuy малоизвестный чувак, но каждый день мониторит абсолютно все новости, которые только можно найти по крипте и скидывает, смешивая это все дело с различным ТА, индикаторами, мемами, статистикой, оттоками из бирж и тд, но каждый день по 30-50 постов, оч информативно пролистывать. тех.анализ особо не смотрю, сам свой делаю. но идеи очень крутые dnevniki_crypto, у чувака прям мега чуйка на альты, которые улетают в параллельные вселенные. остальные рекомендовать не буду - обычные, как и все почти. дж тоже почитываю, но особо сейчас на него не обращаю внимания. последний месяц он вообще с битком угадать не может, а пишет уж слишком длинные посты. до февраля он был прям хорош