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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 14:18
bevzaalex написав:
пс. ой, уже 3,5 красных процентов в чужих карманах. Как изменчив и непостоянен этот мир. Этим и прекрасен.
зря оне так, не продамся днями па 0.8 купят попизже па баксу
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