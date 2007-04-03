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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2401240224032404
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:18

  bevzaalex написав:пс. ой, уже 3,5 красных процентов в чужих карманах. Как изменчив и непостоянен этот мир. Этим и прекрасен.

зря оне так, не продамся днями па 0.8 купят попизже па баксу :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37

а HOT решил улететь, зараза блин. пришел домой, думал как раз немного приспустится и подберу его, прихожу а тут свеча в небо. смешно
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:57

spacemachine
Эта горячая штучка всегда так делает.)
Взрывной характер, но отХОТчивая. Ориентируйтесь на прошлый атх.
И я пойду гляну, что в баночку накапало.
bevzaalex
 
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