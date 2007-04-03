зря оне так, не продамся днями па 0.8 купят попизже па баксу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 14:18
Додано: Нед 11 кві, 2021 14:52
EOS
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37
а HOT решил улететь, зараза блин. пришел домой, думал как раз немного приспустится и подберу его, прихожу а тут свеча в небо. смешно
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:57
spacemachine
Эта горячая штучка всегда так делает.)
Взрывной характер, но отХОТчивая. Ориентируйтесь на прошлый атх.
И я пойду гляну, что в баночку накапало.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:20
С 3 мая на СМЕ появится фьючерс на микробиткойн - 1/10 биткойна
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:32
Какой-то инвестор выкупил по 5 баксов весь Биткоин Голд, потом пропампил и сейчас он виртуальный миллиардер. А реальным миллиардером он станет только тогда, когда у него лошье выкупит этот кака-коин по 150 баксов.
Про такие монеты говорят, что у них есть будущее.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:54
За неделю подпечатали ещё 2,4 млрд. USDT, но биток уже не пампят. Все пошло в альту. Решили пошарить напоследок по карманам у школоты и нерадивых мамкиных инвесторов.
Додано: Нед 11 кві, 2021 20:13
andrein
1/19 от Капы
или
1/43 от сут.О
много не наколя.дуешь
пс. но бизнес ах. Мне б такую.
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