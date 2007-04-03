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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2401240224032404
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:18

  bevzaalex написав:пс. ой, уже 3,5 красных процентов в чужих карманах. Как изменчив и непостоянен этот мир. Этим и прекрасен.

зря оне так, не продамся днями па 0.8 купят попизже па баксу :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:52

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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37

а HOT решил улететь, зараза блин. пришел домой, думал как раз немного приспустится и подберу его, прихожу а тут свеча в небо. смешно
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:57

spacemachine
Эта горячая штучка всегда так делает.)
Взрывной характер, но отХОТчивая. Ориентируйтесь на прошлый атх.
И я пойду гляну, что в баночку накапало.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:20

С 3 мая на СМЕ появится фьючерс на микробиткойн - 1/10 биткойна
https://www.cmegroup.com/trading/micro- ... tures.html
2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:32

  osafly написав:Кто нибудь еще помнит старую монету Биткоин Голд..??Воскрес.Валялся-валялся в грязи,как свинья,все топтали его в грязь,даже Армэн больше пологода назад как то обмолвился-монета умерла..Торговался по 7 баксов в среднем с падениями до 4 и скатившейся капой до 120-140места,теперь вот стоит уже почти 120 баксов.Чудны дела криптовалютого рынка.

Какой-то инвестор выкупил по 5 баксов весь Биткоин Голд, потом пропампил и сейчас он виртуальный миллиардер. А реальным миллиардером он станет только тогда, когда у него лошье выкупит этот кака-коин по 150 баксов. :)
Про такие монеты говорят, что у них есть будущее. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:54

За неделю подпечатали ещё 2,4 млрд. USDT, но биток уже не пампят. Все пошло в альту. Решили пошарить напоследок по карманам у школоты и нерадивых мамкиных инвесторов. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:13

andrein
1/19 от Капы
или
1/43 от сут.О
много не наколя.дуешь
пс. но бизнес ах. Мне б такую.
bevzaalex
 
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