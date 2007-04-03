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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2402240324042405
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:30

  andrein написав:За неделю подпечатали ещё 2,4 млрд. USDT, но биток уже не пампят. Все пошло в альту. Решили пошарить напоследок по карманам у школоты и нерадивых мамкиных инвесторов. :)


А напоследок,когда прийдет?? :lol: В мае,или в октябре-ноябре 2021??
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:37

  greenozon написав:
  2001 написав:С 3 мая на СМЕ появится фьючерс на микробиткойн - 1/10 биткойна
https://www.cmegroup.com/trading/micro- ... tures.html


а нанобіткоїни будуть? :)

Ще в 1000 разів виросте і зроблять нано)
2001
 
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