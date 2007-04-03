osafly написав:Кто нибудь еще помнит старую монету Биткоин Голд..??Воскрес.Валялся-валялся в грязи,как свинья,все топтали его в грязь,даже Армэн больше пологода назад как то обмолвился-монета умерла..Торговался по 7 баксов в среднем с падениями до 4 и скатившейся капой до 120-140места,теперь вот стоит уже почти 120 баксов.Чудны дела криптовалютого рынка.
Какой-то инвестор выкупил по 5 баксов весь Биткоин Голд, потом пропампил и сейчас он виртуальный миллиардер. А реальным миллиардером он станет только тогда, когда у него лошье выкупит этот кака-коин по 150 баксов. Про такие монеты говорят, что у них есть будущее.