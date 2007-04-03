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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2402240324042405
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:30

  andrein написав:За неделю подпечатали ещё 2,4 млрд. USDT, но биток уже не пампят. Все пошло в альту. Решили пошарить напоследок по карманам у школоты и нерадивых мамкиных инвесторов. :)


А напоследок,когда прийдет?? :lol: В мае,или в октябре-ноябре 2021??
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:37

  greenozon написав:
  2001 написав:С 3 мая на СМЕ появится фьючерс на микробиткойн - 1/10 биткойна
https://www.cmegroup.com/trading/micro- ... tures.html


а нанобіткоїни будуть? :)

Ще в 1000 разів виросте і зроблять нано)
2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:28

  andrein написав:
  osafly написав:Кто нибудь еще помнит старую монету Биткоин Голд..??Воскрес.Валялся-валялся в грязи,как свинья,все топтали его в грязь,даже Армэн больше пологода назад как то обмолвился-монета умерла..Торговался по 7 баксов в среднем с падениями до 4 и скатившейся капой до 120-140места,теперь вот стоит уже почти 120 баксов.Чудны дела криптовалютого рынка.

Какой-то инвестор выкупил по 5 баксов весь Биткоин Голд, потом пропампил и сейчас он виртуальный миллиардер. А реальным миллиардером он станет только тогда, когда у него лошье выкупит этот кака-коин по 150 баксов. :)
Про такие монеты говорят, что у них есть будущее. :)

Его просто перепутали с BTG Pactual

Токен Bitcoin Gold подорожал на 163% за неделю из-за ошибки инвесторов
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 03:02

  Козак-характерник написав:Зображення

Ну і який сенс тримати лонг дешевше, шорт дорожче? Бери профіт по одному ордеру і не мороч голову. Чотири рази платити комісію за відкриття/закриття двох позицій замість однієї, ще й з 20-кратною маржою. Такі трейдери знахідка для біржі. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 07:46

зафиксил по половине бнб 570 и панкейк в районе 27. брал по 250 и 10. заходить на деньги с профита пока в планах нет, наверное буду собирать бакс и сваливать, когда остальные позиции подтянутся. слабо, конечно, верится в то, что другие альты повторят успех бнб в ближайшее время, но еглд, иота и еще парочка говномонет хорошо очень идут. остальное болтыхается +-5-10% туда сюда фигней занимаются, какие-то монеты меняю, подобрал hot и lit. жду еще одну волну по альтам и досвидос на годик-два.
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19

spacemachine
По прогнозам синоптиков альтсезон продлится до июля, и после непродолжительного деда мороза, наступит затяжное бабье лето. Зима, наступит традиционно неожидано для всех. Поэтому рекомендуется валенки и саночки приготовить с лета.
Температура
Средняя цена покупки составила $59 339, включая комиссии и другие расходы.
на микростратегическом градуснике.
Повышается.
Солнечно, с переменной облачностью.
Новолуние.
Хорошего дня!
bevzaalex
 
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