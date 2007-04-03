А напоследок,когда прийдет?? В мае,или в октябре-ноябре 2021??
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:30
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:37
Ще в 1000 разів виросте і зроблять нано)
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:28
Его просто перепутали с
Додано: Пон 12 кві, 2021 03:02
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:46
зафиксил по половине бнб 570 и панкейк в районе 27. брал по 250 и 10. заходить на деньги с профита пока в планах нет, наверное буду собирать бакс и сваливать, когда остальные позиции подтянутся. слабо, конечно, верится в то, что другие альты повторят успех бнб в ближайшее время, но еглд, иота и еще парочка говномонет хорошо очень идут. остальное болтыхается +-5-10% туда сюда фигней занимаются, какие-то монеты меняю, подобрал hot и lit. жду еще одну волну по альтам и досвидос на годик-два.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19
spacemachine
По прогнозам синоптиков альтсезон продлится до июля, и после непродолжительного деда мороза, наступит затяжное бабье лето. Зима, наступит традиционно неожидано для всех. Поэтому рекомендуется валенки и саночки приготовить с лета.
Температура
на микростратегическом градуснике.
Повышается.
Солнечно, с переменной облачностью.
Новолуние.
Хорошего дня!
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