Додано: Пон 12 кві, 2021 08:38

bevzaalex написав: spacemachine

По прогнозам синоптиков альтсезон продлится до июля, и после непродолжительного деда мороза, наступит затяжное бабье лето. Зима, наступит традиционно неожидано для всех. Поэтому рекомендуется валенки и саночки приготовить с лета.

Температура Средняя цена покупки составила $59 339, включая комиссии и другие расходы. на микростратегическом градуснике.

Повышается.

Солнечно, с переменной облачностью.

Новолуние.

Хорошего дня! По прогнозам синоптиков альтсезон продлится до июля, и после непродолжительного деда мороза, наступит затяжное бабье лето. Зима, наступит традиционно неожидано для всех. Поэтому рекомендуется валенки и саночки приготовить с лета.Температурана микростратегическом градуснике.Повышается.Солнечно, с переменной облачностью.Новолуние.Хорошего дня!

В любом раскладе чем выше будут цены на монеты, тем больше хомяков занесут деньги на рынок с горящими глазами и слоганом "завтра будет только дороже". Сейчас многие топовые монеты в частности XRP, NEO, EOS не пробили свой ATH. При этом никому ни в коем случае не советую сейчас заходить на рынок! (это нужно было делать год назад). А вот такие монеты как эфир, bnb пробили свои хаи и инвестировать в них сейчас по-моему мнению это очень плохая затея. Согласен что альтсезон только начался, и впереди еще достаточно иксов. Было бы очень странно, если бы сейчас рынок поменял вектор движения на резко противоположный. Медведи пока в спячке, на арене быки.