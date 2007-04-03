А напоследок,когда прийдет?? В мае,или в октябре-ноябре 2021??
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:30
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:37
Ще в 1000 разів виросте і зроблять нано)
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:28
Его просто перепутали с
Додано: Пон 12 кві, 2021 03:02
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:46
зафиксил по половине бнб 570 и панкейк в районе 27. брал по 250 и 10. заходить на деньги с профита пока в планах нет, наверное буду собирать бакс и сваливать, когда остальные позиции подтянутся. слабо, конечно, верится в то, что другие альты повторят успех бнб в ближайшее время, но еглд, иота и еще парочка говномонет хорошо очень идут. остальное болтыхается +-5-10% туда сюда фигней занимаются, какие-то монеты меняю, подобрал hot и lit. жду еще одну волну по альтам и досвидос на годик-два.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19
spacemachine
По прогнозам синоптиков альтсезон продлится до июля, и после непродолжительного деда мороза, наступит затяжное бабье лето. Зима, наступит традиционно неожидано для всех. Поэтому рекомендуется валенки и саночки приготовить с лета.
Температура
на микростратегическом градуснике.
Повышается.
Солнечно, с переменной облачностью.
Новолуние.
Хорошего дня!
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:38
В любом раскладе чем выше будут цены на монеты, тем больше хомяков занесут деньги на рынок с горящими глазами и слоганом "завтра будет только дороже". Сейчас многие топовые монеты в частности XRP, NEO, EOS не пробили свой ATH. При этом никому ни в коем случае не советую сейчас заходить на рынок! (это нужно было делать год назад). А вот такие монеты как эфир, bnb пробили свои хаи и инвестировать в них сейчас по-моему мнению это очень плохая затея. Согласен что альтсезон только начался, и впереди еще достаточно иксов. Было бы очень странно, если бы сейчас рынок поменял вектор движения на резко противоположный. Медведи пока в спячке, на арене быки.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:53
Patr1ot
Ну вот согласен.
Много юбилейных лет назад, за день до этого знаменательного события, о Юре ака Гагарин, мало кто слышал. Ну а потом вы и сами все прекрасно знаете что.
С праздником, криптокосмонавты!
пс. и это, не про(ле)тите все, чтоб стыдно потом перед ним не было.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:06
Коли це станеться, треба буде Наномоти Сатош вводити, щоб можна було новонароджені альти якось виразити.
пс. а я на тривалу рибалку, перевантажити комп. Хто вліз в какокоїни бітшерів, геліумів та інші хот і теплі випорожнення, раджу зробити те саме(рибалка), знаючи повадки цих маніпуляційних бультерєрів, вони свої шматки м'яса ще не вижрали, тож можна не переживати і запрягти іх у санчата і гей, паєхалі.нфт
ппс.під пісеньку, в кінці цього мастерпісу
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:21
НФТ шизуха...
Forbes, the business magazine, sold a non-fungible token (NFT) of its most recent cover of the Winklevoss twins for a staggering $333,333 to a buyer called “mondoir”. The NFT is called “Merchants of the Metaverse” and refers to Cameron & Tyler’s history within the technology and crypto industry.
|