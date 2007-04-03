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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Mirax
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:04
phantom_systems написав:
Не вся альта сейчас к деду растёт, много в красном
Завяло почему то именно сообщество Дефаев,как старые,так и новейшие,а топ альта 40-50рейтинга,как раз таки вся практически в плюсе,особенно "старики".
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osafly
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:07
Нее, уже нервы не выдерживают
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clientage
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