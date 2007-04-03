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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2404240524062407
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:50

  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:04

  phantom_systems написав:Не вся альта сейчас к деду растёт, много в красном


Завяло почему то именно сообщество Дефаев,как старые,так и новейшие,а топ альта 40-50рейтинга,как раз таки вся практически в плюсе,особенно "старики".
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:07

  Mirax написав:
  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D

Нее, уже нервы не выдерживают :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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