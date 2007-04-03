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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2404240524062407
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:50

  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:04

  phantom_systems написав:Не вся альта сейчас к деду растёт, много в красном


Завяло почему то именно сообщество Дефаев,как старые,так и новейшие,а топ альта 40-50рейтинга,как раз таки вся практически в плюсе,особенно "старики".
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:07

  Mirax написав:
  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D

Нее, уже нервы не выдерживают :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:57

  Mirax написав:
  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D

Ликвидация шортам! :D
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:27

+1 млрд USDT за сутки. Так держать !
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Такое впечатление,что это никогда не закончится.По сути,игра в одни ворота вот уже больше года.Как не на деньги,а бумагой торгуют....
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:49

  andrein написав:+1 млрд USDT за сутки. Так держать !


Слабаки пацанчікі :mrgreen:
он бідон трільоні пічатає

підкажіть їм бідолагам нарешті що так можна
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:34

  bevzaalex написав:
  Mirax написав:
  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D

Ликвидация шортам! :D

а 1.88888 эт шото значит? :wink:
думаю -10% и давайдосвиданья
clientage
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  #<1 ... 2404240524062407
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