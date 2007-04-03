|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6440
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:04
phantom_systems написав:
Не вся альта сейчас к деду растёт, много в красном
Завяло почему то именно сообщество Дефаев,как старые,так и новейшие,а топ альта 40-50рейтинга,как раз таки вся практически в плюсе,особенно "старики".
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 949
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:07
Нее, уже нервы не выдерживают
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34073
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2683 раз.
- Подякували: 4071 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:57
Ликвидация шортам!
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 2339
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2285 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:27
+1 млрд USDT за сутки. Так держать !
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:47
Такое впечатление,что это никогда не закончится.По сути,игра в одни ворота вот уже больше года.Как не на деньги,а бумагой торгуют....
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 949
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:49
andrein написав:
+1 млрд USDT за сутки. Так держать !
Слабаки пацанчікі
он бідон трільоні пічатає
підкажіть їм бідолагам нарешті що так можна
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11173
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:34
bevzaalex написав:
Ликвидация шортам!
а 1.88888 эт шото значит?
думаю -10% и давайдосвиданья
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34073
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2683 раз.
- Подякували: 4071 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:56
osafly написав:
Такое впечатление,что это никогда не закончится.По сути,игра в одни ворота вот уже больше года.Как не на деньги,а бумагой торгуют....
Не бумагой, а USDT.
Биткоин - это пузырь в квадрате от пузыря USDT.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|75875
|198149019
|
|
|7435
|1775018
|
Вів 13 кві, 2021 18:27
2001
|
|38
|52147
|
|