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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:20
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестер Пирс сравнивает запрет на биткоин с закрытием интернета.
Goldman Sachs и Nasdaq решили, что Coinbase должна начать торговаться по цене 250 долларов за акцию.
Акции MicroStrategy (MSTR) выросли до месячных максимумов во вторник на фоне роста биткоина.
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greenozon
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Додано: Сер 14 кві, 2021 07:25
clientage написав:
Нее, уже нервы не выдерживают
А что делать? Если всё на холодных кошельках, то стопами не подстрахуешься. Вот и приходится искать точку выхода. А нервы да, ни к чёрту
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Patr1ot
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