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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:20
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестер Пирс сравнивает запрет на биткоин с закрытием интернета.
Goldman Sachs и Nasdaq решили, что Coinbase должна начать торговаться по цене 250 долларов за акцию.
Акции MicroStrategy (MSTR) выросли до месячных максимумов во вторник на фоне роста биткоина.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 07:25
clientage написав:
Нее, уже нервы не выдерживают
А что делать? Если всё на кошельках, то стопами не подстрахуешься. Вот и приходится искать точку выхода. А нервы да, ни к чёрту
Востаннє редагувалось Patr1ot
в Сер 14 кві, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:16
clientage написав:
а 1.88888 эт шото значит?
думаю -10% и давайдосвиданья
Да, конечно, как напоминалочка о бесконечном.
Мне девяточки нравятся еще больше, они горячее разогревают мое любимое блюдо.
А нервы хорошо успокаивают и охлаждают рыбалка и отсутствие интернета. Подальше от соблазнов, чтоб палец не дергнулся. О клюет, мне пора.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:17
osafly
Очень долго "убийцу эфира" запрягают. Если рипл взлетел несмотря на суд c SEC, то эос со своей экосистемой обязан был уже обновить хаи. 8$ не пробивали с мая 2019 года (почти 2 года назад). Имхо потенциал у монеты есть и не малый.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:26
Patr1ot написав:osafly
Очень долго "убийцу эфира" запрягают. Если рипл взлетел несмотря на суд c SEC, то эос со своей экосистемой обязан был уже обновить хаи. 8$ не пробивали с мая 2019 года (почти 2 года назад). Имхо потенциал у монеты есть и не малый.
Я надеюсь на это.Возможно таким образом вытряхивают лишних пассажиров,не всех же везти на луну.Что раздражает,так это его и Кэша просто ненормальные падения при коррекциях,в 30-40%,хотя...если ловить эти волны,монету можно систематически и с прибылью торговать.
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