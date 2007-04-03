а 1.88888 эт шото значит? думаю -10% и давайдосвиданья
Да, конечно, как напоминалочка о бесконечном. Мне девяточки нравятся еще больше, они горячее разогревают мое любимое блюдо. А нервы хорошо успокаивают и охлаждают рыбалка и отсутствие интернета. Подальше от соблазнов, чтоб палец не дергнулся. О клюет, мне пора.
Ну что,ЕОС постепенно ползет к верхней границе канала,в районе 8.4-8.6 там можно крыть %50-60 и передобирать на хорошей коррекции,если будет..Остальное просто держать и не дергаться.Может конечно он сразу на 9.2 пойдет,но это вряд ли...По КЭШу,примерно такая же ситуация,верхние ближайшие границы в районе 860+-
osafly Очень долго "убийцу эфира" запрягают. Если рипл взлетел несмотря на суд c SEC, то эос со своей экосистемой обязан был уже обновить хаи. 8$ не пробивали с мая 2019 года (почти 2 года назад). Имхо потенциал у монеты есть и не малый.
Patr1ot написав:osafly Очень долго "убийцу эфира" запрягают. Если рипл взлетел несмотря на суд c SEC, то эос со своей экосистемой обязан был уже обновить хаи. 8$ не пробивали с мая 2019 года (почти 2 года назад). Имхо потенциал у монеты есть и не малый.
Я надеюсь на это.Возможно таким образом вытряхивают лишних пассажиров,не всех же везти на луну.Что раздражает,так это его и Кэша просто ненормальные падения при коррекциях,в 30-40%,хотя...если ловить эти волны,монету можно систематически и с прибылью торговать.