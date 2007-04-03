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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2405240624072408
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:20

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестер Пирс сравнивает запрет на биткоин с закрытием интернета.

Goldman Sachs и Nasdaq решили, что Coinbase должна начать торговаться по цене 250 долларов за акцию.

Акции MicroStrategy (MSTR) выросли до месячных максимумов во вторник на фоне роста биткоина.
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:25

  clientage написав:
  Mirax написав:
  clientage написав:Слава риплу! :)

Ходлерам слава! :D

Нее, уже нервы не выдерживают :)


А что делать? Если всё на кошельках, то стопами не подстрахуешься. Вот и приходится искать точку выхода. А нервы да, ни к чёрту
Востаннє редагувалось Patr1ot в Сер 14 кві, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:16

  clientage написав:
  bevzaalex написав:
  Mirax написав:Ходлерам слава! :D

Ликвидация шортам! :D

а 1.88888 эт шото значит? :wink:
думаю -10% и давайдосвиданья

Да, конечно, как напоминалочка о бесконечном.
Мне девяточки нравятся еще больше, они горячее разогревают мое любимое блюдо.
А нервы хорошо успокаивают и охлаждают рыбалка и отсутствие интернета. Подальше от соблазнов, чтоб палец не дергнулся. О клюет, мне пора.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:49

Ну что,ЕОС постепенно ползет к верхней границе канала,в районе 8.4-8.6 там можно крыть %50-60 и передобирать на хорошей коррекции,если будет..Остальное просто держать и не дергаться.Может конечно он сразу на 9.2 пойдет,но это вряд ли...По КЭШу,примерно такая же ситуация,верхние ближайшие границы в районе 860+-

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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:17

osafly
Очень долго "убийцу эфира" запрягают. Если рипл взлетел несмотря на суд c SEC, то эос со своей экосистемой обязан был уже обновить хаи. 8$ не пробивали с мая 2019 года (почти 2 года назад). Имхо потенциал у монеты есть и не малый.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:26

  Patr1ot написав:osafly
Очень долго "убийцу эфира" запрягают. Если рипл взлетел несмотря на суд c SEC, то эос со своей экосистемой обязан был уже обновить хаи. 8$ не пробивали с мая 2019 года (почти 2 года назад). Имхо потенциал у монеты есть и не малый.


Я надеюсь на это.Возможно таким образом вытряхивают лишних пассажиров,не всех же везти на луну.Что раздражает,так это его и Кэша просто ненормальные падения при коррекциях,в 30-40%,хотя...если ловить эти волны,монету можно систематически и с прибылью торговать.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:00

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Быстрее это сможет сделать разве что эфир, которому еще и 6 лет нет. Тут всего-то х4 осталось) Для альта - достижимая цель
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:40

  чик написав:грил же не возьмут собак по 0.8 купят па 1 и апять рано - да шо ж такое, когда уже откат по недоальтам :?


На выходных по приколу прикупил 1000 DOGE на 70 с небольшим USD, но знающие люди сказали, что это совершенно бесполезная монета. По их совету конвертировал в понедельник в 500 TRX.
Поспешил... Сегодня DOGE вошел в десятку криптовалют по капитализации! Такими темпами на днях уже потеснит LTC и UNI! Вот вам и мусорная монета...
Anadonta
 
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