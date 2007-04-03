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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2406240724082409
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:11

  osafly написав:
  Anadonta написав:
На выходных по приколу прикупил 1000 DOGE на 70 с небольшим USD, но знающие люди сказали, что это совершенно бесполезная монета. По их совету конвертировал в понедельник в 500 TRX.
Поспешил... Сегодня DOGE вошел в десятку криптовалют по капитализации! Такими темпами на днях уже потеснит LTC и UNI! Вот вам и мусорная монета...


Абсолютно мусорная монета,ни команды,ни офиса,ни х....нет,как и пользы..С такой капитализацией-просто грабеж,ни за что.Благодаря одному известному длб,точнее его языку и приобрела популярность у секты электроаккумуляторов,ну и спекулянтов всех мастей,которым все равно,на чем делать деньги,лишь бы росло и падало в ускоренном режиме,чем это дерьмо и является-...овном в проруби.



Елон любить собачєк - все решта - туфтень )
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:12

скінчався Ося Бендер 20 сторіччя, скорбім :oops: :oops:


Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в мире Бернард Мэдофф скончался в тюрьме.
greenozon
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