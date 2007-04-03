Anadonta написав: На выходных по приколу прикупил 1000 DOGE на 70 с небольшим USD, но знающие люди сказали, что это совершенно бесполезная монета. По их совету конвертировал в понедельник в 500 TRX. Поспешил... Сегодня DOGE вошел в десятку криптовалют по капитализации! Такими темпами на днях уже потеснит LTC и UNI! Вот вам и мусорная монета...
Абсолютно мусорная монета,ни команды,ни офиса,ни х....нет,как и пользы..С такой капитализацией-просто грабеж,ни за что.Благодаря одному известному длб,точнее его языку и приобрела популярность у секты электроаккумуляторов,ну и спекулянтов всех мастей,которым все равно,на чем делать деньги,лишь бы росло и падало в ускоренном режиме,чем это дерьмо и является-...овном в проруби.
airmax78 написав:Легкая коррекция. Значит дальше полетим.
Когось отіпалі... Далі буде...
Слабые руки покидают рынок. Кто удвоил, утроил прибыль при каждой коррекции рвет волосы на голове, и думает нервы дороже, выведу пока не поздно. И в чем то они правы. В конце останутся только хомяки и жадные. Поэтому всем советую ставить достижимые цели и умерить свою жадность, кто еще в позициях. Также надеюсь на продолжение роста. Коррекция это хорошо, на топливе шортистов полетим дальше. Кстати вчера напечатали (https://whale-alert.io/transaction/tron ... 13975a92be) 2 млрд новых USDT