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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2406240724082409
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:11

  osafly написав:
  Anadonta написав:
На выходных по приколу прикупил 1000 DOGE на 70 с небольшим USD, но знающие люди сказали, что это совершенно бесполезная монета. По их совету конвертировал в понедельник в 500 TRX.
Поспешил... Сегодня DOGE вошел в десятку криптовалют по капитализации! Такими темпами на днях уже потеснит LTC и UNI! Вот вам и мусорная монета...


Абсолютно мусорная монета,ни команды,ни офиса,ни х....нет,как и пользы..С такой капитализацией-просто грабеж,ни за что.Благодаря одному известному длб,точнее его языку и приобрела популярность у секты электроаккумуляторов,ну и спекулянтов всех мастей,которым все равно,на чем делать деньги,лишь бы росло и падало в ускоренном режиме,чем это дерьмо и является-...овном в проруби.



Елон любить собачєк - все решта - туфтень )
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:12

скінчався Ося Бендер 20 сторіччя, скорбім :oops: :oops:


Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в мире Бернард Мэдофф скончался в тюрьме.
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:18

  airmax78 написав:Легкая коррекция. Значит дальше полетим.

Когось отіпалі... :mrgreen: Далі буде... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:50

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Легкая коррекция. Значит дальше полетим.

Когось отіпалі... :mrgreen: Далі буде... :)

Слабые руки покидают рынок. Кто удвоил, утроил прибыль при каждой коррекции рвет волосы на голове, и думает нервы дороже, выведу пока не поздно. И в чем то они правы. В конце останутся только хомяки и жадные. Поэтому всем советую ставить достижимые цели и умерить свою жадность, кто еще в позициях.
Также надеюсь на продолжение роста. Коррекция это хорошо, на топливе шортистов полетим дальше. Кстати вчера напечатали (https://whale-alert.io/transaction/tron ... 13975a92be) 2 млрд новых USDT :roll:
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:42

Patr1ot
Как самый жадный из хомяков, поделюсь соображениями. Еще очень и очень рано готовится к зиме.
А по приведенной Вами ссылке, увидел вполне кошерные лярды, явно не свеженапечатанные (их как раз в юсдт и не увидел), а приобретенные скорее всего за халяльный бакс заблаговременно.
Моё хомячье внимание привлекло иное и вызвало трепет, а именно ~ лошадиная доза допинга в трон. Олимпийский комитет по играм без правил одобряе.
Как впрочем и я)
Даешь
выше,быстрее,сильнее
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В крипте может произойти все что угодно. В т.ч. зима в разгар лета. Рынок уже неплохо разогрелся. Входить большими суммами все страшнее. То, что всякое г0вно пошло расти - плохой знак.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:21

  airmax78 написав:В крипте может произойти все что угодно. В т.ч. зима в разгар лета. Рынок уже неплохо разогрелся. Входить большими суммами все страшнее. То, что всякое г0вно пошло расти - плохой знак.


Допустим сейчас всё пойдет вниз и 3 года будет в жесточайшей просадке, минус 300-500%. И кто в дальнейшем будет покупать монеты, которые не пробили свой АТН с 2017 года. Моё мнение, пока не обновили верхи по популярным старичкам, вниз не пойдем.

Монеты, которые превысили свой АТН: BTC, ETH, ADA, BNB.
Монеты, которые не достигли ATH: XRP, EOS, NEO, NEM, IOTA, LTC, TRX и ряд других (некоторые не пробьют, но большинство должно).

Наверняка есть какой-то сговор между биржами и создателями топовой альты. Чтобы народ верил что завтра будет дороже, нужно пробивать предыдущие максимумы.

Возможно есть еще какие факторы, свидетельствующие о продолжении криптовесны, фундаментальные или технические, но их в учет не беру.

P.S. все сказанное мое личное мнение, и не факт что верное.
Patr1ot
 
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