Anadonta написав: На выходных по приколу прикупил 1000 DOGE на 70 с небольшим USD, но знающие люди сказали, что это совершенно бесполезная монета. По их совету конвертировал в понедельник в 500 TRX. Поспешил... Сегодня DOGE вошел в десятку криптовалют по капитализации! Такими темпами на днях уже потеснит LTC и UNI! Вот вам и мусорная монета...
Абсолютно мусорная монета,ни команды,ни офиса,ни х....нет,как и пользы..С такой капитализацией-просто грабеж,ни за что.Благодаря одному известному длб,точнее его языку и приобрела популярность у секты электроаккумуляторов,ну и спекулянтов всех мастей,которым все равно,на чем делать деньги,лишь бы росло и падало в ускоренном режиме,чем это дерьмо и является-...овном в проруби.
airmax78 написав:Легкая коррекция. Значит дальше полетим.
Когось отіпалі... Далі буде...
Слабые руки покидают рынок. Кто удвоил, утроил прибыль при каждой коррекции рвет волосы на голове, и думает нервы дороже, выведу пока не поздно. И в чем то они правы. В конце останутся только хомяки и жадные. Поэтому всем советую ставить достижимые цели и умерить свою жадность, кто еще в позициях. Также надеюсь на продолжение роста. Коррекция это хорошо, на топливе шортистов полетим дальше. Кстати вчера напечатали (https://whale-alert.io/transaction/tron ... 13975a92be) 2 млрд новых USDT
Patr1ot Как самый жадный из хомяков, поделюсь соображениями. Еще очень и очень рано готовится к зиме. А по приведенной Вами ссылке, увидел вполне кошерные лярды, явно не свеженапечатанные (их как раз в юсдт и не увидел), а приобретенные скорее всего за халяльный бакс заблаговременно. Моё хомячье внимание привлекло иное и вызвало трепет, а именно ~ лошадиная доза допинга в трон. Олимпийский комитет по играм без правил одобряе. Как впрочем и я) Даешь
airmax78 написав:В крипте может произойти все что угодно. В т.ч. зима в разгар лета. Рынок уже неплохо разогрелся. Входить большими суммами все страшнее. То, что всякое г0вно пошло расти - плохой знак.
Допустим сейчас всё пойдет вниз и 3 года будет в жесточайшей просадке, минус 300-500%. И кто в дальнейшем будет покупать монеты, которые не пробили свой АТН с 2017 года. Моё мнение, пока не обновили верхи по популярным старичкам, вниз не пойдем.
Монеты, которые превысили свой АТН: BTC, ETH, ADA, BNB. Монеты, которые не достигли ATH: XRP, EOS, NEO, NEM, IOTA, LTC, TRX и ряд других (некоторые не пробьют, но большинство должно).
Наверняка есть какой-то сговор между биржами и создателями топовой альты. Чтобы народ верил что завтра будет дороже, нужно пробивать предыдущие максимумы.
Возможно есть еще какие факторы, свидетельствующие о продолжении криптовесны, фундаментальные или технические, но их в учет не беру.
P.S. все сказанное мое личное мнение, и не факт что верное.
Patr1ot Весна только началась, институциональные ласточки только только начали прилетать и вить гнезда. За ними обычно прилетают массы остальных перелетных пернатых. Начинать переживать надо, когда фонда зарастёт бурьянами, а серебро и злато выпустит цветы, а стайки бабушек на лавочке у подъезда будут аргументировано щебетать о достоинствах и недостатках той или иной криптомонеты. имхо. кратко о bnb, вот почему-то уверен, не отработал все свои атн, вот жду сюрпризов и пальцы в шорты не пихаю. пс. резюмируя свои свежие соображения(мыслеэксперимент), в случае своей криптодевственности, без малейшего раздумья пустился бы во все тяжкие прямо сейчас и даже через месяц. Без угрызений совести. Под песенку
танцуй пока молодая, девочка Мая,танцуй, танцуй, пока молодая
airmax78 написав:В крипте может произойти все что угодно. В т.ч. зима в разгар лета. Рынок уже неплохо разогрелся. Входить большими суммами все страшнее.
Вы правы. Все что угодно, даже зима. Но мы когда-то ранее договорились, что возможно зима будет теплая, глобальное криптопотепление, и ледниковый период криптомамонты и белые медведи на санках не дождутся. Не в этот раз. Основные признаки. Популяризация среди масс. Растет. Низкая база. В телегах все больше турецкого и арабского(да прибудет интернет в пустыне), остальные наплывы хорошо мимикрируют под нэйтив лэнгвыч, но чувствую их еще больше большого. Повышается параболически.
🤝Криптовалютное приложение SAVL добавило поддержку внебиржевых сделок
Для совершения OTC-сделки нужно открыть чат с другом, нажать кнопку «OTC» и выбрать валютную пару. SAVL заморозит средства на эскроу-счете до подтверждения платежей сторонами.
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Словечко о внедрении. Не качал, но осуждаю. Не рекомендую настоятельно, ввиду отсутствия опыта пользования. Из плюсов, обратил внимание на появление все большего числа подобных продуктов. Интернет вещей все теплее.
Прочитав сообщение о том, что китайская дистрибюторская парфюмерная компания, присоединяется к сети вичейн, можно подумать, ну сколько тех парфюмов?! и сколько тех китайцев?! Подумаешь растущие инфлюэнсеры Азии. Но внедрение греет душу похлеще ветов и второв. Над криптобаксом работают, криптоюань на пункте выдачи, остальные в роли догоняющих на разных уровнях. А тут и мастеркард привет. Не институционалы основной шторм сделают, а именно массы и государства. И остальных невурующих баранов именно они тоталитарно пригонят под демократические песни(ковидпаспорт вам в свидетели) Прикручиваться будут к насущному рынку, предположение, зачем против ветра мучиться.
В итоге. Вопрос, если сетевой маркетинг входит в гибридную сеть юзеров потребителей, то насколько сетевой маркетинг может быть по настоящему сетевым
# После ответа на этот вопрос, пожалуйста, вставьте сюда свою рекламу. Либо, контент с адресом кошелька и предпочитаемые токены для донации. Владельцы контента, цифровое правообладание на оный и адрескошеля.#
И насколько глобальный интернет может быть глобальным