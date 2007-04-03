Додано: Чет 15 кві, 2021 13:33

airmax78 написав: В крипте может произойти все что угодно. В т.ч. зима в разгар лета. Рынок уже неплохо разогрелся. Входить большими суммами все страшнее. В крипте может произойти все что угодно. В т.ч. зима в разгар лета. Рынок уже неплохо разогрелся. Входить большими суммами все страшнее.

🤝Криптовалютное приложение SAVL добавило поддержку внебиржевых сделок



Для совершения OTC-сделки нужно открыть чат с другом, нажать кнопку «OTC» и выбрать валютную пару. SAVL заморозит средства на эскроу-счете до подтверждения платежей сторонами.



SAVL — это мобильное приложение для Android и iOS, которое поддерживает BTC, XRP, BCH, LTC, ETH и 181 токен стандарта ERC-20. Экосистема SAVL включает кошелек, мессенджер, P2P-платформу, график курсов, агрегатор новостей и сервис для платежей в криптовалюте.



С февраля в SAVL доступны социальные функции: можно добавлять пользователей в друзья, отслеживать статистику их сделок, отправлять файлы в зашифрованной переписке и совершать бесплатные переводы внутри экосистемы.



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💬 Русскоязычное сообщество SAVL в

Вы правы.Все что угодно, даже зима. Но мы когда-то ранее договорились, что возможно зима будет теплая, глобальное криптопотепление, и ледниковый период криптомамонты и белые медведи на санках не дождутся. Не в этот раз.Основные признаки.Популяризация среди масс. Растет. Низкая база.В телегах все больше турецкого и арабского(да прибудет интернет в пустыне), остальные наплывы хорошо мимикрируют под нэйтив лэнгвыч, но чувствую их еще больше большого. Повышается параболически.Словечко о внедрении. Не качал, но осуждаю. Не рекомендую настоятельно, ввиду отсутствия опыта пользования. Из плюсов, обратил внимание на появление все большего числа подобных продуктов. Интернет вещей все теплее.Прочитав сообщение о том, что китайская дистрибюторская парфюмерная компания, присоединяется к сети вичейн, можно подумать, ну сколько тех парфюмов?! и сколько тех китайцев?! Подумаешь растущие инфлюэнсеры Азии.Но внедрение греет душу похлеще ветов и второв.Над криптобаксом работают, криптоюань на пункте выдачи, остальные в роли догоняющих на разных уровнях. А тут и мастеркард привет. Не институционалы основной шторм сделают, а именно массы и государства. И остальных невурующих баранов именно они тоталитарно пригонят под демократические песни(ковидпаспорт вам в свидетели)Прикручиваться будут к насущному рынку, предположение, зачем против ветра мучиться.В итоге. Вопрос,если сетевой маркетинг входит в гибридную сеть юзеров потребителей, то насколько сетевой маркетинг может быть по настоящему сетевым# После ответа на этот вопрос, пожалуйста, вставьте сюда свою рекламу.Либо, контент с адресом кошелька и предпочитаемые токены для донации.Владельцы контента, цифровое правообладание на оный и адрескошеля.#И насколько глобальный интернет может быть глобальным#см. выше#А потепление, потеплением?