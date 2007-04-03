* задачка со звездочкой. К чему приводит концентрация финансовых капиталов, ресурсов, мошенников(куда ж без рыжих), а главное человеческого капитала всего социума в одно легкодоступное и необьятное пространство одновременно
bevzaalex написав:* задачка со звездочкой. К чему приводит концентрация финансовых капиталов, ресурсов, мошенников(куда ж без рыжих), а главное человеческого капитала всего социума в одно легкодоступное и необьятное пространство одновременно
Последний опрос, который Bank of America провёл среди управляющих глобальными фондами, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% считают, что это пузырь. Вывод: при первых же настоящих проблемах у биткоина его сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Mugwort написав:Последний опрос, который Bank of America провёл среди управляющих глобальными фондами, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% считают, что это пузырь. Вывод: при первых же настоящих проблемах у биткоина его сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Это да. Когда наступит момент - валиться он будет быстро. Вопрос только откуда.
чик Человечеству нужны смартконтракты. Все больше. Разных. Именно поэтому коллекция от эфира востребована. Вы выше верно заметили на Шариков Полиграф Полиграфыче, что не возьмут по ,08 за него всего, то позже по 1 баксу будут на корекциях выпрашивать продать, из Пскова, собачку гаваряшую, можно частями) Маск просил пристроить его в добрые и любящие, как свои руки. То же с остальными смартконтрактами произойдет. Не хотят вчера етх по 2, седня по 4, возьмут все хорошо взвесив и продав все что можно, брать по 10, но маленькие. пс. дабы не плодить сообщений, но плодить сущности. Из свежих личных фото. Как кто танцевал в этом месяце красивая символичная цифра на коррекции, троечки.бтт. уфьь.
только дай знать,
красавица
, где ты находишься
А вот дважды озвученная мной фаворитка. Кружится вокруг предсказуемого энэргичного деда. Впрочем вот и он собственной персоной и хозяйством в трико. Приличные
Зал наполнялся... пс. За время написания поста, многие цифры пострадали. Будьте бдительны.
Ну Новограц сегодня тоже заявил, что публичное размещение Coinbase - событие, аналогичное запуску Netscape для развития интернета. Символизм события можно опустить, но вот оценка... она выше любой из "традиционных" публичных бирж!
Втрое выше капитализации Nasdaq, Карл! А ведь Coinbase даже не крупнейшая криптобиржа - впереди как минимум Binance и Huobi...
Mugwort В лавине вся прелесть. В панике сольют 1/4 снежного покрова за окном, которую дружно кинжал за кинжалом выжрут трудолюбивые неспящие исполнительные роботы человеческих желаний. Нуну. В добрый путь. ну вот было мне видение, как с отплывающего с добром в т.ч. рабами с Сейшел, белые просвещенные господа давали последние наставления, не ходить в море. ибо. Чудища. Аминь. Смотри не за ушами, а глазами. У них уже четверть битка. У реальных чудищ.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 15 кві, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Ну Новограц сегодня тоже заявил, что публичное размещение Coinbase - событие, аналогичное запуску Netscape для развития интернета. Символизм события можно опустить, но вот оценка... она выше любой из "традиционных" публичных бирж!
Втрое выше капитализации Nasdaq, Карл! А ведь Coinbase даже не крупнейшая криптобиржа - впереди как минимум Binance и Huobi...
Эти акции,будут стремными до невозможности,как и вся крипта,на площадках которых ею торгуют..Ясно что прибыли у бирж будут офигенные по итогам нескольких лет,но стоит опять таки,регуляторам взяться всерьез за крипту,останутся на руках не только криптофантики,но и акции криптовалютных бирж,которые могут подешеветь в одночасье до нуля..А сколько будет впереди манипуляций с ценой,я представляю,когда на новостях о взломе и пр...акции будут камнем падать,я уж не говорю о потенциальных банкротствах... О GOX уже все забыли??? Вот если бы ее акции котировались,что бы было?? Ни регуляторов,ни х... нет..Компании деятельность которых официально запрещена в некоторых странах,будь то США,где гражданам запрещено торговать на том же "классическом" Бинансе ....рня-мурня все это.Вкладываться в такие акции,потерять покой и сон,крипты вполне достаточно.Нет здесь никакого события,сплошное наипалово потенциальных дурковатых хомячков,а кто нужно-естественно заработают.
Регулирование появится. Это как раз и следует из заявления Новограца - потребность в правилах и системах контроля возникает лишь для массовых явлений. Криптовалюты как раз переходят в класс оных. Так было и с интернетом, выросшем из университетских сетей. И будьте уверены, регулирование в странах с развитым финансовым рынком будет лояльное. Технологии там принято поощрять, а не запрещать