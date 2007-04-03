zРадио Коинбэйс, это один из мостов, через который и будут переливать, чтоб не тягать частнымм чемоданами самолетами через частные же офшоры. Доступ к криптопирогу, с доставкой на дом. Будут ещё биржи и дэксы. Будут ещё решения для финансовых учреждений от протофинансовых.
Много всего будет. пс. визы выписывать будет дед и сыновья.имхо.
Mugwort написав:Последний опрос, который Bank of America провёл среди управляющих глобальными фондами, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% считают, что это пузырь. Вывод: при первых же настоящих проблемах у биткоина его сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Думаю, нынешнюю фонду они тоже пузырём считают, но это им не мешает на ней делать деньги