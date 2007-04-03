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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2408240924102411
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:56

zРадио
Коинбэйс, это один из мостов, через который и будут переливать, чтоб не тягать частнымм чемоданами самолетами через частные же офшоры.
Доступ к криптопирогу, с доставкой на дом. Будут ещё биржи и дэксы.
Будут ещё решения для финансовых учреждений от протофинансовых.

Много всего будет.
пс. визы выписывать будет дед и сыновья.имхо.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:37

  Mugwort написав:Последний опрос, который Bank of America провёл среди управляющих глобальными фондами, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% считают, что это пузырь. Вывод: при первых же настоящих проблемах у биткоина его сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Зображення

Думаю, нынешнюю фонду они тоже пузырём считают, но это им не мешает на ней делать деньги
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:40

Собаки на Марс полетели. :)

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Востаннє редагувалось andrein в П'ят 16 кві, 2021 04:53, всього редагувалось 1 раз.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:51

andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:36

Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.
Tegularius
 
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