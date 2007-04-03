Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:28

Tegularius написав: Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь. Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.

Очень близка такая мысль. Поясню на конкретном примере.Неделю назад, поддавшись очень позитивному опыту товарища (у него получилось за 2 месяца сделать без малого х4), открыл себе счет на Binance. Перед этим читал много аналитики, ознакамливался с мнением экспертов, тех. анализом, собирал прочую информацию, чтобы вложиться в перспективные монеты.В итоге на 99% капитала накупил "правильных" монет. Осталась какая-то мелочь и я решил по приколу купить 500 DOGE, который, как все мы знаем, реально является абсолютно мусорной монетой. На сегодняшний день суммарный прирост капитала от всех моих монет всего лишь в 1.5 раза больше прироста, который за эту неделю дал бы мне DOGECOIN. Именно дал бы, а не дал в реальности, т. к. свои 500 монет я продал в этот понедельник по совету знатоков рынка...На мой взгляд, это все, что нужно знать о криптовалюте. Если инвестиция "пальцем в небо" способна принести на порядок больше прибыли, чем вложение, основанное пусть и на весьма поверхностном, но все же анализе рынка, что-то с этим рынком явно не так.Таково мое мнение после недельного пребывания в теме крипты. Здравый смысл подсказывает, что нужно забирать свое и уходить, но жажда халявного заработка (где еще можно за очень короткий отрезок времени получить х5, х10 и даже х100?) заставляет остаться. Такие вот мысли...Всем успехов и правильных решений!P.S. Теперь вот подумываю вложиться в САТ.Вдруг завтра слащавый еще и про котов вспомнит?