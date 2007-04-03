zРадио Коинбэйс, это один из мостов, через который и будут переливать, чтоб не тягать частнымм чемоданами самолетами через частные же офшоры. Доступ к криптопирогу, с доставкой на дом. Будут ещё биржи и дэксы. Будут ещё решения для финансовых учреждений от протофинансовых.
Много всего будет. пс. визы выписывать будет дед и сыновья.имхо.
Mugwort написав:Последний опрос, который Bank of America провёл среди управляющих глобальными фондами, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% считают, что это пузырь. Вывод: при первых же настоящих проблемах у биткоина его сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Думаю, нынешнюю фонду они тоже пузырём считают, но это им не мешает на ней делать деньги
Tegularius написав:Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.
Tegularius написав:Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.
Знакомьтесь, это Белка. Космонавт.
Обратите внимание, как дрессировщик собак и ракет филигранно и точно подбирает время для сбора донатов и податей, в моменты массового наплыва новообращенных, обремененных средствами. И закономерно на откатах эти средства постепенно перетекают в другую более адекватную крипту. Когда ракетный туман неведенья рассеивается. Взор устремляется в атомы истины и торенты правды. Аминь.
Представьте - небольшой магазинчик в американской деревне. Совокупные продажи за два года составили $36 тысяч, то есть в среднем $1500 в месяц.
Это выручка, а не прибыль. Из этих поступлений нужно закупать продукты, выдавать зарплаты, оплачивать содержание и ремонт здания.
Управляющий магазином, он же финдиректор, он же просто директор, по совместительству физрук в соседней школе, что характеризует объемы управленческой работы.
Это нормально для сельского магазинчика, тут ничего удивительного нет. У нас много таких ИП.
Удивительно другое. Физрук-финдиректор-директор решил, что выгоднее будет торговать не товарами в магазине, а акциями самого магазина, ну и вывел его на биржу под названием "Hometown International". Вполне резонно, с учетом безумия охватившего США на дрожжах печатного станка.
Сколько, вы думаете, составляет теперь капитализация этого магазинчика? $100 миллионов резаной!
[/quote] Верьте в нереальное будущее. Пророки среди нас. Вот напророчили, апостол Андрей явил.
Вы график собачки с графиком криптогаза(их много) поставьте рядом, а еще лучше наложите, и уверуйте в красоту игры с иксами, свою платежку за тёплую батарею переложите фондовыми картинками. В этом месте обычно 73тм% уверывают еще раз.
пс. мне искренне жаль бабушек, которых угораздило в *Країну в смартфоні.нфт*, а тут уже жизнь в смартфоне, карантин на дворе. И кто должен взять крест и нести???, пока у этой бабушки не будет свежий смартфон, одно универсальное простое бабаприложение, и собаки с гривнами на балансе, для оплаты её теплых батарей, лампочки илича, продуктовых кошёлок, и желательно с доступом в усвоенный ранее вайбер, а лучше в телегу.
Кстати, о нереальности, с соображений некоторых успехов риплов в судах, коинбэйсов на волстрит, и прочих хайпов, у Дурова открываются недурственные перспективки, сетка растет, генсеки сека меняются, долги гасятся, своя команда чеканов давно трудится... Какие соображения?
Tegularius написав:Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.
Очень близка такая мысль. Поясню на конкретном примере. Неделю назад, поддавшись очень позитивному опыту товарища (у него получилось за 2 месяца сделать без малого х4), открыл себе счет на Binance. Перед этим читал много аналитики, ознакамливался с мнением экспертов, тех. анализом, собирал прочую информацию, чтобы вложиться в перспективные монеты. В итоге на 99% капитала накупил "правильных" монет. Осталась какая-то мелочь и я решил по приколу купить 500 DOGE, который, как все мы знаем, реально является абсолютно мусорной монетой. На сегодняшний день суммарный прирост капитала от всех моих монет всего лишь в 1.5 раза больше прироста, который за эту неделю дал бы мне DOGECOIN. Именно дал бы, а не дал в реальности, т. к. свои 500 монет я продал в этот понедельник по совету знатоков рынка... На мой взгляд, это все, что нужно знать о криптовалюте. Если инвестиция "пальцем в небо" способна принести на порядок больше прибыли, чем вложение, основанное пусть и на весьма поверхностном, но все же анализе рынка, что-то с этим рынком явно не так. Таково мое мнение после недельного пребывания в теме крипты. Здравый смысл подсказывает, что нужно забирать свое и уходить, но жажда халявного заработка (где еще можно за очень короткий отрезок времени получить х5, х10 и даже х100?) заставляет остаться. Такие вот мысли... Всем успехов и правильных решений! P.S. Теперь вот подумываю вложиться в САТ. Вдруг завтра слащавый еще и про котов вспомнит?