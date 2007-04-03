RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412>
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:56

zРадио
Коинбэйс, это один из мостов, через который и будут переливать, чтоб не тягать частнымм чемоданами самолетами через частные же офшоры.
Доступ к криптопирогу, с доставкой на дом. Будут ещё биржи и дэксы.
Будут ещё решения для финансовых учреждений от протофинансовых.

Много всего будет.
пс. визы выписывать будет дед и сыновья.имхо.
bevzaalex
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:37

  Mugwort написав:Последний опрос, который Bank of America провёл среди управляющих глобальными фондами, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% считают, что это пузырь. Вывод: при первых же настоящих проблемах у биткоина его сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Зображення

Думаю, нынешнюю фонду они тоже пузырём считают, но это им не мешает на ней делать деньги
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 14.04.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:40

Собаки на Марс полетели. :)

Зображення
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 16 кві, 2021 04:53, всього редагувалось 1 раз.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:51

andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:36

Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.
Tegularius
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 11.02.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:28

  Tegularius написав:Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.



andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:20

  Tegularius написав:Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.

Знакомьтесь, это Белка. Космонавт.

Обратите внимание, как дрессировщик собак и ракет филигранно и точно подбирает время для сбора донатов и податей, в моменты массового наплыва новообращенных, обремененных средствами. И закономерно на откатах эти средства постепенно перетекают в другую более адекватную крипту. Когда ракетный туман неведенья рассеивается.
Взор устремляется в атомы истины и торенты правды. Аминь. :oops:
bevzaalex
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:37

Представьте - небольшой магазинчик в американской деревне. Совокупные продажи за два года составили $36 тысяч, то есть в среднем $1500 в месяц.

Это выручка, а не прибыль. Из этих поступлений нужно закупать продукты, выдавать зарплаты, оплачивать содержание и ремонт здания.

Управляющий магазином, он же финдиректор, он же просто директор, по совместительству физрук в соседней школе, что характеризует объемы управленческой работы.

Это нормально для сельского магазинчика, тут ничего удивительного нет. У нас много таких ИП.

Удивительно другое. Физрук-финдиректор-директор решил, что выгоднее будет торговать не товарами в магазине, а акциями самого магазина, ну и вывел его на биржу под названием "Hometown International". Вполне резонно, с учетом безумия охватившего США на дрожжах печатного станка.

Сколько, вы думаете, составляет теперь капитализация этого магазинчика? $100 миллионов резаной!

https://m.aftershock.news/?q=node/967673
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:21

После такого теряешь веру в реальное будущее



[/quote]
Верьте в нереальное будущее.
Пророки среди нас. Вот напророчили, апостол Андрей явил.


Вы график собачки с графиком криптогаза(их много) поставьте рядом, а еще лучше наложите, и уверуйте в красоту игры с иксами, свою платежку за тёплую батарею переложите фондовыми картинками. В этом месте обычно 73тм% уверывают еще раз.
:oops:
пс. мне искренне жаль бабушек, которых угораздило в *Країну в смартфоні.нфт*, а тут уже жизнь в смартфоне, карантин на дворе. И кто должен взять крест и нести???, пока у этой бабушки не будет свежий смартфон, одно универсальное простое бабаприложение, и собаки с гривнами на балансе, для оплаты её теплых батарей, лампочки илича, продуктовых кошёлок, и желательно с доступом в
усвоенный ранее вайбер,
а лучше в телегу.

Кстати, о нереальности, с соображений некоторых успехов риплов в судах, коинбэйсов на волстрит, и прочих хайпов,
у Дурова открываются недурственные перспективки, сетка растет, генсеки сека меняются, долги гасятся, своя команда чеканов давно трудится...
Какие соображения?
bevzaalex
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:28

  Tegularius написав:Собаки по 30 центов, сумасшествие. 100 иксов с начала года, просто на хайпе. После такого теряешь веру в реальное будущее криптовалюты, в то, что она вся - не один гигансткий пузырь.


Очень близка такая мысль. Поясню на конкретном примере.
Неделю назад, поддавшись очень позитивному опыту товарища (у него получилось за 2 месяца сделать без малого х4), открыл себе счет на Binance. Перед этим читал много аналитики, ознакамливался с мнением экспертов, тех. анализом, собирал прочую информацию, чтобы вложиться в перспективные монеты.
В итоге на 99% капитала накупил "правильных" монет. Осталась какая-то мелочь и я решил по приколу купить 500 DOGE, который, как все мы знаем, реально является абсолютно мусорной монетой. На сегодняшний день суммарный прирост капитала от всех моих монет всего лишь в 1.5 раза больше прироста, который за эту неделю дал бы мне DOGECOIN. Именно дал бы, а не дал в реальности, т. к. свои 500 монет я продал в этот понедельник по совету знатоков рынка...
На мой взгляд, это все, что нужно знать о криптовалюте. Если инвестиция "пальцем в небо" способна принести на порядок больше прибыли, чем вложение, основанное пусть и на весьма поверхностном, но все же анализе рынка, что-то с этим рынком явно не так.
Таково мое мнение после недельного пребывания в теме крипты. Здравый смысл подсказывает, что нужно забирать свое и уходить, но жажда халявного заработка (где еще можно за очень короткий отрезок времени получить х5, х10 и даже х100?) заставляет остаться. Такие вот мысли...
Всем успехов и правильных решений!
P.S. Теперь вот подумываю вложиться в САТ. :? Вдруг завтра слащавый еще и про котов вспомнит? :D
Anadonta
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 25.11.12
Подякував: 197 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2409241024112412>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7603, 7604, 7605
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76042 198226086
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 11:24
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776568
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.