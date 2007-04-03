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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:38

А может по CAT TOKEN процесс уже пошел???!
Каких-то пару часов назад он был по 0.058, сейчас уже 0.071! При этом в середине марта этого года стоимость токена доходила до 0.215!!!
Бред полный...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:40

andrein
А этот физрук с волстрит непрост, совсем непрост.
Лайк.
чю, креативность, профессиональные нормативы в фин.отчетах, экотема,
олдтаунроад
да он восхитительно актуален!
Свеж, рука на пульсе.
пс. Не удивлюсь, если на вырученные энюшки он организует блокчейнсеточку физруков торгашей и хайповых экомасс со своим токеном.
И его финотчеты превзойдут его же нормативы. Так держать, дуй дутелей!
bevzaalex
 
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