А может по CAT TOKEN процесс уже пошел???!
Каких-то пару часов назад он был по 0.058, сейчас уже 0.071! При этом в середине марта этого года стоимость токена доходила до 0.215!!!
Бред полный...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:38
А может по CAT TOKEN процесс уже пошел???!
Каких-то пару часов назад он был по 0.058, сейчас уже 0.071! При этом в середине марта этого года стоимость токена доходила до 0.215!!!
Бред полный...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:40
andrein
А этот физрук с волстрит непрост, совсем непрост.
Лайк.
чю, креативность, профессиональные нормативы в фин.отчетах, экотема,
олдтаунроад
да он восхитительно актуален!
Свеж, рука на пульсе.
пс. Не удивлюсь, если на вырученные энюшки он организует блокчейнсеточку физруков торгашей и хайповых экомасс со своим токеном.
И его финотчеты превзойдут его же нормативы. Так держать, дуй дутелей!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:05
Anadonta
Добро пожаловать!
Прекрасный криптоопыт.
Там выше Бафет, Эйрмакс и Чик, и многие тихо кричали Вам о том, что если по какой то причине влез в экскременты, сиди и жди свое. Пусть собаки будут напоминанием и научат Вас кошачей выдержке!
пс. лично я привык видеть красные периоды, они мне даже нравятся, приоткрывают личико Гульчатай, но я совершенно не представляю каково наблюдать их годами.
У меня на этот случай, в планах завести настоящую собачку, чтоб было кого выгуливать и меньше смотреть в графики.
и кота, чтоб было кого пОстить.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По поводу Dogecoin, мне кажется что это ход манипулятора, чтобы все продавали свои нормальные монеты, и вкладывали в это недоразумение (синдром упущенной выгоды). Когда всё начнёт расти, доги войдут в крутое пике. Но если же я не прав и они войдут в топ 5 монет по капитализации, то это будет просто насмешка над всем криптосообществом.
Чем собака лучше Neo, Dash, Eos, Trx?..
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:14
bevzaalex
Спасибо за напутствие!
А пока Вы еще не успели купить ни собаку, ни кошку нужно срочно затариться DOGE и CAT, ибо стоимость этих чудесных монет в 1 USD уже очень близка!!!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:21
Так в том-то и дело, что она не то, что не лучше, их даже и близко сравнивать нельзя!
Монета DOGE - это реальный мусор, не имеющая никакой ценности! Но тем не менее она уже на 8 (!!!) месте по капитализации! И до 7 уже совсем близко...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:22
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:28
даш и эос ешо подрастут, если биток не скатится, нео с троном под вопросом, а с догами просто не вхожу в любой хлам большой суммой, чтобы не жалко потерять. вход лесенкой, а продажа по факту или чуйке и нафиг экспердов, никто не знае куда оно впаде или взросте. сегодня токо на нём и зарабатываю, пока очередная коррекция или шо то похуже происходить... сча и с битком наверняка не знаешь где окажешься завтра, но конечно на порядок надёжней в перспективе...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:42
Пожалуйста.
Да можно и так.
Маленькая ремарка, а что если это не собаки с котами летят к 1юсд, а наоборот?
бакс к ним
И то что выглядит взлетом, на самом деле падение?
пс. из перечисленных выше на этой странице монет, владею только троном. Некоторыми владел.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:18
Прошло около часа, а они уже седьмые. С таким темпом уже к концу дня будут в пятерке!!!
Похоже на какое-то всеобщее помутнение рассудка!
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