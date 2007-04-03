Anadonta
как токо биток прекратит падать это гомно полетит вниз скорее всего, а пока продался па 32 и чуток прикупил - це вже наверное зря...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:29
Anadonta
как токо биток прекратит падать это гомно полетит вниз скорее всего, а пока продался па 32 и чуток прикупил - це вже наверное зря...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:33
Центральный банк Турции запретил использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг, сославшись на возможный «непоправимый» ущерб и значительные транзакционные риски.
«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег», - говорится в сообщении турецкого Центробанка.
Закон вступает в силу 30 апреля.
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