Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:17

чик написав: "огрызок", а чо только негатив постим "огрызок", а чо только негатив постим

Ну, для меня это вовсе не негатив. И вот почему.Во-первых, вчера турецкий центробанк не захотел снизить ставку (что ослабило бы и без того слабую лиру). Его сегодняшний ход говорит о том, что они надеятся на то, что до 30 апреля турецкие криптоактивы хоть немного перетекут в лиру. И тем самым поддержат местную валюту. Такие действия указывают на то, что крипта стала серьезным инструментом, с которым считаются центробанки.Во-вторых, я не спекулянт, который купил биток и держит в надежде на дальнейший рост. Для меня это ежедневный рабочий платежный инструмент. И так как объём транзакций с Турцией в крипте достаточно велик, запрет тамошнего центробанка — это хорошая возможность альтернативным обменным площадкам поднять комиссию. Что тоже очень хорошо 😎