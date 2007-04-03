Anadonta
как токо биток прекратит падать это гомно полетит вниз скорее всего, а пока продался па 32 и чуток прикупил - це вже наверное зря...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:29
Anadonta
как токо биток прекратит падать это гомно полетит вниз скорее всего, а пока продался па 32 и чуток прикупил - це вже наверное зря...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:33
Центральный банк Турции запретил использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг, сославшись на возможный «непоправимый» ущерб и значительные транзакционные риски.
«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег», - говорится в сообщении турецкого Центробанка.
Закон вступает в силу 30 апреля.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:01
чик
Почему же негатив?
Турецкие, как и российские власти таким образом сбивают темп ажиотажа.
Тем самым проявляя заботу о карманах окормляемых,
ну и своих самособой, как взаимосвязаных сообщающихся карманах.
Мне нра.
пс. пахнет отеческим покровительством в переходный пубертант
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:17
Ну, для меня это вовсе не негатив. И вот почему.
Во-первых, вчера турецкий центробанк не захотел снизить ставку (что ослабило бы и без того слабую лиру). Его сегодняшний ход говорит о том, что они надеятся на то, что до 30 апреля турецкие криптоактивы хоть немного перетекут в лиру. И тем самым поддержат местную валюту. Такие действия указывают на то, что крипта стала серьезным инструментом, с которым считаются центробанки.
Во-вторых, я не спекулянт, который купил биток и держит в надежде на дальнейший рост. Для меня это ежедневный рабочий платежный инструмент. И так как объём транзакций с Турцией в крипте достаточно велик, запрет тамошнего центробанка — это хорошая возможность альтернативным обменным площадкам поднять комиссию. Что тоже очень хорошо 😎
Востаннє редагувалось Mugwort в П'ят 16 кві, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:25
Только что переобул в деда газ. Поддержал старика в трудную минуту. Первая ступень. Остальное по ситуации.
пс. обратил внимание, что во время нестабильности, происходят явления всплесков, такие себе перевернутые шорты на стероидах криптостэйбла. Вот бы и мне научиться так серфить...
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