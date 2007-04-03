RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2410241124122413
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:29

Anadonta
как токо биток прекратит падать это гомно полетит вниз скорее всего, а пока продался па 32 и чуток прикупил - це вже наверное зря...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6261
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5066 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:33

Центральный банк Турции запретил использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг, сославшись на возможный «непоправимый» ущерб и значительные транзакционные риски.

«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег», - говорится в сообщении турецкого Центробанка.

Закон вступает в силу 30 апреля.

Источник: https://www.reuters.com/technology/turk ... 021-04-16/
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:54

"огрызок", а чо только негатив постим :wink:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6261
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5066 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:01

чик
Почему же негатив?
Турецкие, как и российские власти таким образом сбивают темп ажиотажа.
Тем самым проявляя заботу о карманах окормляемых,
ну и своих самособой, как взаимосвязаных сообщающихся карманах.
Мне нра. :twisted:
пс. пахнет отеческим покровительством в переходный пубертант
bevzaalex
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2293 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:17

  чик написав:"огрызок", а чо только негатив постим :wink:


Ну, для меня это вовсе не негатив. И вот почему.

Во-первых, вчера турецкий центробанк не захотел снизить ставку (что ослабило бы и без того слабую лиру). Его сегодняшний ход говорит о том, что они надеятся на то, что до 30 апреля турецкие криптоактивы хоть немного перетекут в лиру. И тем самым поддержат местную валюту. Такие действия указывают на то, что крипта стала серьезным инструментом, с которым считаются центробанки.

Во-вторых, я не спекулянт, который купил биток и держит в надежде на дальнейший рост. Для меня это ежедневный рабочий платежный инструмент. И так как объём транзакций с Турцией в крипте достаточно велик, запрет тамошнего центробанка — это хорошая возможность альтернативным обменным площадкам поднять комиссию. Что тоже очень хорошо 😎
Востаннє редагувалось Mugwort в П'ят 16 кві, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:25

Только что переобул в деда газ. Поддержал старика в трудную минуту. Первая ступень. Остальное по ситуации.
пс. обратил внимание, что во время нестабильности, происходят явления всплесков, такие себе перевернутые шорты на стероидах криптостэйбла. Вот бы и мне научиться так серфить...
bevzaalex
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2293 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2410241124122413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7603, 7604, 7605
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76045 198230862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 14:56
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776634
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.