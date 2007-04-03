Центральный банк Турции запретил использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг, сославшись на возможный «непоправимый» ущерб и значительные транзакционные риски.
«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег», - говорится в сообщении турецкого Центробанка.
чик Почему же негатив? Турецкие, как и российские власти таким образом сбивают темп ажиотажа. Тем самым проявляя заботу о карманах окормляемых, ну и своих самособой, как взаимосвязаных сообщающихся карманах. Мне нра. пс. пахнет отеческим покровительством в переходный пубертант
Во-первых, вчера турецкий центробанк не захотел снизить ставку (что ослабило бы и без того слабую лиру). Его сегодняшний ход говорит о том, что они надеятся на то, что до 30 апреля турецкие криптоактивы хоть немного перетекут в лиру. И тем самым поддержат местную валюту. Такие действия указывают на то, что крипта стала серьезным инструментом, с которым считаются центробанки.
Во-вторых, я не спекулянт, который купил биток и держит в надежде на дальнейший рост. Для меня это ежедневный рабочий платежный инструмент. И так как объём транзакций с Турцией в крипте достаточно велик, запрет тамошнего центробанка — это хорошая возможность альтернативным обменным площадкам поднять комиссию. Что тоже очень хорошо 😎
Востаннє редагувалось Mugwort в П'ят 16 кві, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Только что переобул в деда газ. Поддержал старика в трудную минуту. Первая ступень. Остальное по ситуации. пс. обратил внимание, что во время нестабильности, происходят явления всплесков, такие себе перевернутые шорты на стероидах криптостэйбла. Вот бы и мне научиться так серфить...
bevzaalex написав:Верьте в нереальное будущее. Пророки среди нас. Вот напророчили, апостол Андрей явил.
Вы график собачки с графиком криптогаза(их много) поставьте рядом, а еще лучше наложите, и уверуйте в красоту игры с иксами, свою платежку за тёплую батарею переложите фондовыми картинками. В этом месте обычно 73тм% уверывают еще раз.
пс. мне искренне жаль бабушек, которых угораздило в *Країну в смартфоні.нфт*, а тут уже жизнь в смартфоне, карантин на дворе. И кто должен взять крест и нести???, пока у этой бабушки не будет свежий смартфон, одно универсальное простое бабаприложение, и собаки с гривнами на балансе, для оплаты её теплых батарей, лампочки илича, продуктовых кошёлок, и желательно с доступом в усвоенный ранее вайбер, а лучше в телегу.
Кстати, о нереальности, с соображений некоторых успехов риплов в судах, коинбэйсов на волстрит, и прочих хайпов, у Дурова открываются недурственные перспективки, сетка растет, генсеки сека меняются, долги гасятся, своя команда чеканов давно трудится... Какие соображения?
Mugwort написав:Центральный банк Турции запретил использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг, сославшись на возможный «непоправимый» ущерб и значительные транзакционные риски.
«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег», - говорится в сообщении турецкого Центробанка.
Эта новость незначительна..Главное что крипту не поставили вне закона,насколько я понял.Сколько там тех услуг и товаров оплачивается с помощью криптовалют?? Один только американский собаковод фантики принимает,а так дурных как бы и нема.Думаю,совершенно не много.Если бы запретили владение,регистрацию на биржах и прочее,прочее-это уже совсем другая картина,а так....Ни о чем.. Индия вон вообще запретила крипту и это,как то вообще прошло незамеченным.
Zebra написав:
Patr1ot написав:Чем собака лучше Neo, Dash, Eos, Trx?..
Все это мусор. И первое, и последнее. Фишечки в казино.
Ну,последнее как бы и не мусор..Тизер как раз на нем сделан и на кой ... его нужно было "переводить на альтернативу эфира"-ума не приложу...Теперь лишний раз подумаешь,прежде чем транзу сделать..
Patr1ot написав:По поводу Dogecoin, мне кажется что это ход манипулятора, чтобы все продавали свои нормальные монеты, и вкладывали в это недоразумение (синдром упущенной выгоды). Когда всё начнёт расти, доги войдут в крутое пике. Но если же я не прав и они войдут в топ 5 монет по капитализации, то это будет просто насмешка над всем криптосообществом. Чем собака лучше Neo, Dash, Eos, Trx?..
Так в том-то и дело, что она не то, что не лучше, их даже и близко сравнивать нельзя! Монета DOGE - это реальный мусор, не имеющая никакой ценности! Но тем не менее она уже на 8 (!!!) месте по капитализации! И до 7 уже совсем близко...
Прошло около часа, а они уже седьмые. С таким темпом уже к концу дня будут в пятерке!!! Похоже на какое-то всеобщее помутнение рассудка!
Ну вот и свершилось: DOGE потеснил ADA и USDT. Уже в пятерке... Так и XRP с BNB совсем скоро подвинут.
Вы график собачки с графиком криптогаза , у Дурова
У нас такие соображения
Спасибо. Не досмотреть до конца свою любимую сцену выше моих сил. И очень жаль, что каждый раз развесив уши, я не записываю. Сейчас еще раз пересмотрю, и пойду на всякий случай очредь за грамом занимать, по дороге ручку куплю.