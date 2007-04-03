Anadonta
Не потеснят.
Можно отстреливать.
С лосями вперемешку.
пс. следующим утешу рядового Че, яблочком с долин, чтоб его бнб стоял.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:44
Anadonta
Не потеснят.
Можно отстреливать.
С лосями вперемешку.
пс. следующим утешу рядового Че, яблочком с долин, чтоб его бнб стоял.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:47
А потом потеснит Эфир и Биткоин и станет новой криптой нового десятилетия(новым СабакоБиткоином)!Я не знаю кем нужно быть,чтоб покупать сейчас по этим ценам мусор.Понятно что пытаются заскакивать и лететь в ракете,но можно потерять все,когда эта какаха свалится в низ...Это просто издевательство и идиотизм чистой воды.Не могли более достойное что то пропампить и закинуть в небеса,нет выбрали самую идиотскую монету-мэм с дурацкой аватаркой..47млрд капы ни за что....За воздух-просто пшик
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