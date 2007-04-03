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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2411241224132414
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:44

Anadonta
Не потеснят.
Можно отстреливать.
С лосями вперемешку.

пс. следующим утешу рядового Че, яблочком с долин, чтоб его бнб стоял.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:47

  Anadonta написав:
Ну вот и свершилось: DOGE потеснил ADA и USDT. Уже в пятерке...
Так и XRP с BNB совсем скоро подвинут.


А потом потеснит Эфир и Биткоин и станет новой криптой нового десятилетия(новым СабакоБиткоином)!Я не знаю кем нужно быть,чтоб покупать сейчас по этим ценам мусор.Понятно что пытаются заскакивать и лететь в ракете,но можно потерять все,когда эта какаха свалится в низ...Это просто издевательство и идиотизм чистой воды.Не могли более достойное что то пропампить и закинуть в небеса,нет выбрали самую идиотскую монету-мэм с дурацкой аватаркой..47млрд капы ни за что....За воздух-просто пшик
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:23

жесть как прет класик, бкеш и онт. вчера на просадочке в них зашел, да еще и в еос и деш, хех, хотя жадничал, но не зря. в нео не зашел, слишком дорого. в 2018 катался на sc, сейчас не знаю, как-то стремно брать такое говно. может еще возьму. растут пока только старички, что обидно
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:44

Мужики,где посмотреть даты экспирации фьючерсов на биткоин до конца года,что нибудь лучше этого https://cryptograph.life/calendar/zakry ... ion-na-cme и этого https://ru.tradingview.com/symbols/CME- ... contracts/ есть?? А то что то показывает каждый свое,с разными датами.Чему верить??
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:08

  osafly написав:Мужики,где посмотреть даты экспирации фьючерсов на биткоин до конца года,что нибудь лучше этого https://cryptograph.life/calendar/zakry ... ion-na-cme и этого https://ru.tradingview.com/symbols/CME- ... contracts/ есть?? А то что то показывает каждый свое,с разными датами.Чему верить??

https://www.cmegroup.com/trading/equity ... uctId=8875
2001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:11

  2001 написав:
  osafly написав:Мужики,где посмотреть даты экспирации фьючерсов на биткоин до конца года,что нибудь лучше этого https://cryptograph.life/calendar/zakry ... ion-na-cme и этого https://ru.tradingview.com/symbols/CME- ... contracts/ есть?? А то что то показывает каждый свое,с разными датами.Чему верить??

https://www.cmegroup.com/trading/equity ... uctId=8875


Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:50

Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:14

  phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.

Да, обязана быть какая-то довольно глубокая коррекция. Хотя бы теперь до 45-50. Иначе на 100 не дойдем.
airmax78
 
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