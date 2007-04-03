Anadonta
Не потеснят.
Можно отстреливать.
С лосями вперемешку.
пс. следующим утешу рядового Че, яблочком с долин, чтоб его бнб стоял.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:44
Anadonta
Не потеснят.
Можно отстреливать.
С лосями вперемешку.
пс. следующим утешу рядового Че, яблочком с долин, чтоб его бнб стоял.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:47
А потом потеснит Эфир и Биткоин и станет новой криптой нового десятилетия(новым СабакоБиткоином)!Я не знаю кем нужно быть,чтоб покупать сейчас по этим ценам мусор.Понятно что пытаются заскакивать и лететь в ракете,но можно потерять все,когда эта какаха свалится в низ...Это просто издевательство и идиотизм чистой воды.Не могли более достойное что то пропампить и закинуть в небеса,нет выбрали самую идиотскую монету-мэм с дурацкой аватаркой..47млрд капы ни за что....За воздух-просто пшик
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:23
жесть как прет класик, бкеш и онт. вчера на просадочке в них зашел, да еще и в еос и деш, хех, хотя жадничал, но не зря. в нео не зашел, слишком дорого. в 2018 катался на sc, сейчас не знаю, как-то стремно брать такое говно. может еще возьму. растут пока только старички, что обидно
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:44
Мужики,где посмотреть даты экспирации фьючерсов на биткоин до конца года,что нибудь лучше этого
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:08
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:11
Спасибо.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:50
Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:14
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:20
Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен.
Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2:
1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц?
2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%?
Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам...
P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.
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