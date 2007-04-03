Anadonta написав:
Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен.
Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2:
1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц?
2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%?
Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам...
P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.
По догам цели ещё в 1,5-2 раза выше минимум, технически.
Пока биткойн идёт в клине вверх, остальные будут расти также.Ещё несколько недель...
Коррекция будет пока не глобальная, в этом году после неё рост ещё продолжится...лето - осень.
Альты растут по капитализации, сначала крупнее, затем меньше.Интерес остаётся в переливе с одной категории в другую, которая ещё не стрельнула.т о можно поллучить кратный профит.Для этого нужно часто и внимательно глазеть на графики и читать фундамент.
ПС знаю многих. которые раньше времени выскочили на таком бычьем рынке, купились на мелкую быструю прибыль.Сейчас предпочтительно ловить рыбку покрупнее. т к действительно коррекция будет в т ч и глобальная.