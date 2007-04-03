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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2412241324142415
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:40

  Anadonta написав:
  phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.


Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен.
Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2:
1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц?
2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%?
Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам...
P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.


По догам цели ещё в 1,5-2 раза выше минимум, технически.
Пока биткойн идёт в клине вверх, остальные будут расти также.Ещё несколько недель...
Коррекция будет пока не глобальная, в этом году после неё рост ещё продолжится...лето - осень.
Альты растут по капитализации, сначала крупнее, затем меньше.Интерес остаётся в переливе с одной категории в другую, которая ещё не стрельнула.т о можно поллучить кратный профит.Для этого нужно часто и внимательно глазеть на графики и читать фундамент.
ПС знаю многих. которые раньше времени выскочили на таком бычьем рынке, купились на мелкую быструю прибыль.Сейчас предпочтительно ловить рыбку покрупнее. т к действительно коррекция будет в т ч и глобальная.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:42

  Козак-характерник написав:Когось отіпалі... :mrgreen: Далі буде... :)


КХ привет, не суетись...
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Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:28

у кого какие мысли по xvg/sc/dash/neo/eos/omg/zil/ont на ближайшие дни? ищу куда прилепить остаток кеша, но нужен хотя-бы откат
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:43

  osafly написав:По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...


По ощущениям и ряду признаков сейчас хайп на рынке соответствует августу 2017-го. Иксы, наверняка, еще даст и биткоин (меньшие - х2-х4), и альты (бОльшие - диапазон давать бессмысленно). Но короткая коррекция до 30% от текущих уровней была бы уместна...
zРадио
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