Anadonta написав:

phantom_systems написав: Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может. Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.

Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен.Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2:1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц?2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%?Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам...P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.