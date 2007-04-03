phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.
Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен. Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2: 1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц? 2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%? Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам... P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.
По догам цели ещё в 1,5-2 раза выше минимум, технически. Пока биткойн идёт в клине вверх, остальные будут расти также.Ещё несколько недель... Коррекция будет пока не глобальная, в этом году после неё рост ещё продолжится...лето - осень. Альты растут по капитализации, сначала крупнее, затем меньше.Интерес остаётся в переливе с одной категории в другую, которая ещё не стрельнула.т о можно поллучить кратный профит.Для этого нужно часто и внимательно глазеть на графики и читать фундамент. ПС знаю многих. которые раньше времени выскочили на таком бычьем рынке, купились на мелкую быструю прибыль.Сейчас предпочтительно ловить рыбку покрупнее. т к действительно коррекция будет в т ч и глобальная.
osafly написав:По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...
По ощущениям и ряду признаков сейчас хайп на рынке соответствует августу 2017-го. Иксы, наверняка, еще даст и биткоин (меньшие - х2-х4), и альты (бОльшие - диапазон давать бессмысленно). Но короткая коррекция до 30% от текущих уровней была бы уместна...