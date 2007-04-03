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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2412241324142415
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:40

  Anadonta написав:
  phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.


Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен.
Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2:
1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц?
2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%?
Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам...
P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.


По догам цели ещё в 1,5-2 раза выше минимум, технически.
Пока биткойн идёт в клине вверх, остальные будут расти также.Ещё несколько недель...
Коррекция будет пока не глобальная, в этом году после неё рост ещё продолжится...лето - осень.
Альты растут по капитализации, сначала крупнее, затем меньше.Интерес остаётся в переливе с одной категории в другую, которая ещё не стрельнула.т о можно поллучить кратный профит.Для этого нужно часто и внимательно глазеть на графики и читать фундамент.
ПС знаю многих. которые раньше времени выскочили на таком бычьем рынке, купились на мелкую быструю прибыль.Сейчас предпочтительно ловить рыбку покрупнее. т к действительно коррекция будет в т ч и глобальная.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:42

  Козак-характерник написав:Когось отіпалі... :mrgreen: Далі буде... :)


КХ привет, не суетись...
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Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:28

у кого какие мысли по xvg/sc/dash/neo/eos/omg/zil/ont на ближайшие дни? ищу куда прилепить остаток кеша, но нужен хотя-бы откат
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:43

  osafly написав:По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...


По ощущениям и ряду признаков сейчас хайп на рынке соответствует августу 2017-го. Иксы, наверняка, еще даст и биткоин (меньшие - х2-х4), и альты (бОльшие - диапазон давать бессмысленно). Но короткая коррекция до 30% от текущих уровней была бы уместна...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 00:42

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Когось отіпалі... :mrgreen: Далі буде... :)

КХ привет, не суетись...

Привіт! :) Сьогодні отіпалі і лонгустів, і шортунів... :mrgreen: Ледве самого нє отімєлі по кєше. З такими фортєлями альти, тимчасово переходжу на спотовий ринок. На деривативах дуже небезпечно. Іпать походу будуть всіх. Абсолютно непрогнозовані рухи, повна рассінхронізація. Здоровий глузд вже не діє на цьому ринку. Йопане казіно. На момент маю... 8)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 02:26

+3.5 млрд USDT за 5 дней. Неужели институционалы ложат деньги на депозит в Бинанс ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 03:20

догрузил dash, sc, нео и зек на хаях. жадность. но по графику зек очень хорошо выглядит, как и деш, и если дело пойдет дальше хотя-бы еще месяц, то все должно для них только начинаться
spacemachine
 
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