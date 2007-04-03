phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.
Я совершенно не специалист в этой области, т. к. реально начал работать с криптой меньше недели назад, но уверен, что почти всегда взгляд со стороны весьма полезен. Полностью согласен с автором, что после сегодняшнего абсолютно нелогичного движения по DOGE очень скоро должен наступить резкий разворот и цены устремятся вниз. Вопроса всего 2: 1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц? 2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%? Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам... P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.
По догам цели ещё в 1,5-2 раза выше минимум, технически. Пока биткойн идёт в клине вверх, остальные будут расти также.Ещё несколько недель... Коррекция будет пока не глобальная, в этом году после неё рост ещё продолжится...лето - осень. Альты растут по капитализации, сначала крупнее, затем меньше.Интерес остаётся в переливе с одной категории в другую, которая ещё не стрельнула.т о можно поллучить кратный профит.Для этого нужно часто и внимательно глазеть на графики и читать фундамент. ПС знаю многих. которые раньше времени выскочили на таком бычьем рынке, купились на мелкую быструю прибыль.Сейчас предпочтительно ловить рыбку покрупнее. т к действительно коррекция будет в т ч и глобальная.
osafly написав:По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...
По ощущениям и ряду признаков сейчас хайп на рынке соответствует августу 2017-го. Иксы, наверняка, еще даст и биткоин (меньшие - х2-х4), и альты (бОльшие - диапазон давать бессмысленно). Но короткая коррекция до 30% от текущих уровней была бы уместна...
Козак-характерник написав:Когось отіпалі... Далі буде...
КХ привет, не суетись...
Привіт! Сьогодні отіпалі і лонгустів, і шортунів... Ледве самого нє отімєлі по кєше. З такими фортєлями альти, тимчасово переходжу на спотовий ринок. На деривативах дуже небезпечно. Іпать походу будуть всіх. Абсолютно непрогнозовані рухи, повна рассінхронізація. Здоровий глузд вже не діє на цьому ринку. Йопане казіно. На момент маю...