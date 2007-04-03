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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2413241424152416
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:47

Ванга по деду.
Уикенд. Поэтому по озвученному когда-то глумливому топтанию по топчику и давноозвученному тыну коридорчику(дед лазейку уже проделал)
к следующей цели 68, 70,
и столь желанные 72. А лучше 73.
С откатами.
С отстрелом лосей.
О походах в долины неначасі, а після нової отх.
8) Это Ванга. Она не раздает финансовых советов. Берегите себя!
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Давайте запилим новую голосовалку: с какого уровня цены биткоина начнется следующая криптозима. Мое ощущение (0 анализа и расчетов - чистая интуиция) - с уровня в +/-100куе. Хотя, если повторится сценарий 2017го, то может и к 200м улететь.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:45

  andrein написав:+3.5 млрд USDT за 5 дней. Неужели институционалы ложат деньги на депозит в Бинанс ? :)

Там выше на картинке кенгуру прекрасно демонстрируют.
Представьте себе, да. Покупая бнб.
Хотя Че может и сам кому хочешь с горкой насыпать. Даже салюты в пол ярда. Регулярно.
Неужели Вы думаете, что товарищи
маскособаки
коинбейсы
риплы
грэйскэйлы
кракены
не общаются со своими друзьями и партнерами по ту сторону криптобарикад?
Не дружат семьями?
Точно?
Не ведут дела?
Ну тогда
у них нет интелектуальных кадров для анализа крипты на потенциал?
Нет торговых роботов, програм анализа рынка и цен, для полуавтоматического управления этими роботами?
Доступа в сеть.
Сми.
а как тогда им влазить, помимо юсдт? и деда
:?:

пс. пойду подумаю над этим и своим поведением. :oops:
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:17

голосовалка хорошо.
А ставки еще лучше.
Символичный вход.
Победитель забирает все.
Шучу. :wink: А может и нет.

Немножко современного искусства

шедеврально.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:22

  Anadonta написав: Вопроса всего 2:
1. СКОРО - это сколько? Пару дней, неделя, месяц?
2. Каким может быть размер коррекции? 20 - 50 - 100 - 500%?
Уверен, что ответов сейчас не знает никто, но время точно расставит все по своим местам...
P.S. Если бы не сегодняшнее поведение DOGE - на 95% уже был готов в течение недели в 5, а то и в 10 раз увеличить размер первоначальной инвестиции в крипту, но теперь точно остановлюсь.


1.А -500% коррекции это как?? Биржи будут доплачивать за покупку Догов по Вашему?? :lol: :mrgreen:

2.От уровня пика,отложите на графике -93-98%,ото примерно и будет "Догодно" через пару лет, в 22-23годах.. Проблема пока в одном-пик еще непонятен,ибо рынок ростет.
Забудьте за эту монету и не связывайтесь с ней сейчас,если не хотите потерять быстро средства.
osafly
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