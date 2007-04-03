andrein написав:
+3.5 млрд USDT за 5 дней. Неужели институционалы ложат деньги на депозит в Бинанс ?
Там выше на картинке кенгуру прекрасно демонстрируют.
Представьте себе, да. Покупая бнб.
Хотя Че может и сам кому хочешь с горкой насыпать. Даже салюты в пол ярда. Регулярно.
Неужели Вы думаете, что товарищи
маскособаки
коинбейсы
риплы
грэйскэйлы
кракены
не общаются со своими друзьями и партнерами по ту сторону криптобарикад?
Не дружат семьями?
Точно?
Не ведут дела?
Ну тогда
у них нет интелектуальных кадров для анализа крипты на потенциал?
Нет торговых роботов, програм анализа рынка и цен, для полуавтоматического управления этими роботами?
Доступа в сеть.
Сми.
а как тогда им влазить, помимо юсдт? и деда
пс. пойду подумаю над этим и своим поведением.