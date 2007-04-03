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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:37
Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:34
Козак-характерник
Бачу, що гостра шаблюка.
Пропоную
Гей!
пс.
Геїв поганяти.
не апостолів Андріїв, а справжніх геїв.
Лєсєнка корисна, але на часі зайва. Поки що.
Тут драгунів в ліжкчька вкладать пора.
А як укладЁм, там і діжечка. Для майбутнього куражу.
Доли..ино...о..оою, ширрокоо..ооою....
лови~нулі в сатошах!
ГС!
А тут і лєсєнка знадобилась, і шаблюка вже з собою
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