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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2414241524162417
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:20

Купив трона по 0.16. Зараз торгуватиму на споті лише.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29090
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:37

Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення. :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29090
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:34

Козак-характерник
Бачу, що гостра шаблюка.
Пропоную
долиною широкою

Гей!
пс.
Геїв поганяти.
не апостолів Андріїв, а справжніх геїв.

Лєсєнка корисна, але на часі зайва. Поки що.
Тут драгунів в ліжкчька вкладать пора.
А як укладЁм, там і діжечка. Для майбутнього куражу.

Доли..ино...о..оою, ширрокоо..ооою....
лови~нулі в сатошах!
ГС! :D
А тут і лєсєнка знадобилась, і шаблюка вже з собою :twisted:
bevzaalex
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2300 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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